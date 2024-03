Biroul Electoral Central a admis protocolul pentru constituirea aliantei electorale PSD-PNL

Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 (BEC) a decis, in sedinta de marti, sa admita protocolul pentru constituirea aliantei electorale cu denumirea "ALIANTA ELECTORALA PSD PNL", formata din PSD si PNL.Totodata, in aceeasi sedinta, BEC a adoptat urmatoarele decizii si hotarari:"- Decizie privind documentele pe care trebuie sa le depuna partidele politice, ... citește toată știrea