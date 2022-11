Comunicat: Guvernul Ciuca va majora salariul minim la 3.000 de lei. Salariul minim in constructii va fi majorat la 4.000 de lei.

Comunicat de presa PNL Alba: Guvernul Nicolae Ciuca va majora salariul minim la 3.000 de lei, in timp ce salariul minim in constructii va fi majorat la 4.000 de lei."Punctul de pensie va creste cu 12,5% incepand cu 1 ianuarie 2023, ajungand la 1.784 de lei. Alte masuri ce vor intra in vigoare de la inceputul noului an:Pensionarii cu pensii mici vor primi sprijin suplimentar:* 1.000 de lei pentru pensiile mai mici de 1.500 de lei;* 800 de lei pentru pensiile intre 1.501 si 2.000 lei;* ... citeste toata stirea