Cum s-a mobilizat comunitatea dintr-un oras ardelean in sprijinul refugiatilor: TIR-uri cu ajutoare in Ucraina, mii de pachete pentru cei din trenuri

Doua surori din Blaj, care au realizat pe Facebook grupul "Blajeni Uniti pentru Ucraina", au reusit in scurt timp sa determine o mobilizare importanta a comunitatii locale in sprijinul refugiatilor ucraineni. Rezultatul unei munci de mai bine de o luna si jumatate inseamna aproape 100 de tone de ajutoare trimise in Ucraina si mii de refugiati care au primit alimente si apa in trenurile internationale care opresc in gara din Blaj. Totul a inceput de la initiativa surorilor Raluca Alexandra ... citeste toata stirea