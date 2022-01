Sofer din Sibiu, prins de politisti Beat la volan, de doua ori in aceeasi noapte

Un barbat de 49 de ani, din comuna Jina, judetul Sibiu, a fost depistat la volan sub influenta bauturilor alcoolice de doua ori in aceeasi noapte.Barbatul a fost retinut de politisti, acesta refuzand prelevarea de probe de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Soferul din judetul Sibiu, s - a ales si cu un dosar penal, pentru savarsirea infractiunilor de sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducerea unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat.La data de 22 ... citeste toata stirea