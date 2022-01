Programul manifestarilor dedicate sarbatoririi Micii Unirii in Alba Iulia

Luni, se implinesc 163 de ani, de la Unirea Principatelor Romane (Unirea Mica), care a avut loc in timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, in anul 1859.La Alba Iulia, Mica Unirea va fi sarbatorita cu incepere de la ora 12.00, in Piata Cetatii.In programul ceremoniei sunt cuprinse oficierea serviciului religios, prezentarea semnificatiei istorice a zilei de 24 Ianuarie, alocutiuni ale oficialitatilor.La ceremonia sarbatoririi Micii Uniri, vor participa reprezentanti ai Institutiei ... citeste toata stirea