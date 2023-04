Preşedintele turc în exerciţiu, Recep Tayyip Erdogan, în vârstă de 69 de ani, care îşi face campanie cu surle şi trâmbiţe în vederea unei realegeri la 14 mai, şi-a anulat miercuri, 26 aprilie, angajamentele publice din cauza unui virus intestinal, relatează AFP.

Şeful în exerciţiu al statului, care se află la putere de 20 de ani, a fost nevoit să-şi întrerupă marţi seara un interviu televizat, în direct, din cauza unei ”gripe intestinale”.

”Mă voi odihni acasă azi, la sfatul medicilor”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter liderul turc.

”Din nefericire, nu ne vom putea întâlni cu fraţii noştri din Kirikkale, Yozgat şi Sivas azi (miercuri). Le cer scuze tuturor”, a scris pe Twitter Erdogan, enumerând localităţile din Anatolia centrală în care urma să susţină discursuri.

El a susţinut trei discursuri de campanie marţi, cu mai puţin de 20 de zile înaintea alegerior prezidenţiale şi legislative - pe care sondajele le anunţă foarte disputate.

Marţi seara, în urma unei întreruperi de 15 minute a emisiunii în direct, Recep Tayyip Erdogan a revenit pe post, palid, cu ochii roşii şi şi-a cerut scuze pentru că este bolnav.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan stopped a live TV interview over a health incident.

