Baronul din Valea Jiului scapa de inchisoare. Cum a fost achitat definitiv Alin Simota dupa ce primise 6 ani si 8 luni in prima instanta

Din cei 14 inculpati trimisi in judecata in 2013, doar doi au ramas condamnati, la final. Este vorba despre Cristian Constantin Litera, fost bodyguard al lui Simota, care la Tribunalul Hunedoara a primit 9 ani si 10 luni de inchisoare, acesta fiind condamnat de CA Alba Iulia la 5 ani si 9 luni cu executare, pentru santaj, camatarie si trafic de persoane. Instanta a dedus din pedeapsa aplicata inculpatului perioada de timp executata in stare de retinere, arest preventiv si arest la domiciliu, respectiv de la data de 9 mai 2013 pana la data de 14 aprilie 2015.De asemenea, inculpatul Catalin Penciuc a ramas condamnat la 3 ani inchisoare cu executare pentru infractiunea de santaj. Restul inculpatilor, inclusiv Alin Simota, fosta sa sotie si, totodata, fosta sotie a lui Litera, Pintican Mirela Simona, si un fost politist (comisar de politie), au fost achitati in principal in urma excluderii probelor constand in interceptari, ca efect al hotararilor Curtii Constitutionale, potrivit precizarilor facute de reprezentanti ai CA Alba Iulia.In 2018, la instanta din Hunedoara, unii dintre inculpati au primit diverse condamnari la inchisoare cu suspendare.Dosarul are o legatura indirecta si cu Traian Berbeceanu, fostul sef al BCCO Alba Iulia, in prezent prefect al Capitalei. In toamna 2013, cand seful BCCO Alba Iulia la acea vreme, Traian Berbeceanu, a fost arestat, procurorii au sustinut ca acesta ar fi divulgat date din mai multe dosare aflate in lucru la DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia, cum ar fi cel privind gruparea Simota - Litera. De altfel, conducerea DIICOT Alba Iulia de la acea vreme l-a exclus pe Berbeceanu din ancheta acestui dosar. Ulterior, doi procurori DIICOT au fost acuzati ca au savarsit mai multe nereguli in anchetarea politistului Traian Berbeceanu, fiind condamnati cu executare, in timp ce fostul politist a fost achitat de prima instanta. Dosarul Simota - Litera a fost trimis in judecata in septembrie 2013, iar Berbeceanu a fost retinut si arestat preventiv in octombrie 2013.Potrivit procurorilor, Alin Simota, Cristian Litera si Catalin Penciuc au constituit grupul infractional specializat in infractiuni de santaj si de violenta in perioada 2006 - 2009. "La momentul constituirii gruparii inculpatul Simota Alin, era un prosper om de afaceri din Valea Jiului, figura in Top 300 milionari al revistei Capital, fiind considerat cel mai bogat om din judetul Hunedoara. Acesta administra direct sau prin persoane interpuse mai multe firme din Valea Jiului, si era finantator al clubului de fotbal Jiul Petrosani", se arata in rechizitoriu."Inculpatul Simota Alin l-a recrutat in folosul sau pe inculpatul Litera Constantin Cristian, deoarece dorea sa profite de pe urma acestuia, mai precis de renumele pe care si l-a facut in lumea interlopa din judetul Hunedoara, unde era cunoscut ca autorul primului jaf armat, persoana din anturajul gruparii infractionale "Spuma si Bibanul", pentru a rezolva "in afara legii" cu ajutorul acestuia si a persoanelor din "anturajul sau interlop", problemele, litigiile, divergentele, pe care le avea cu diferite persoane, pentru a-si spori in acest mod averea si a se face temut si respectat in Valea Jiului, cu atat mai mult cu cat acesta lucrase si in trecut pentru el, si daduse dovezi de loialitate", se arata in rechizitoriu.In 2004, aratau anchetatorii, bodyguarzii lui Alin Simota au agresat un oficial al echipei Gaz Metan Medias, dupa ce aceasta nu a respectat aranjamentul cu finantatorul Jiului Petrosani pentru trucarea unui meci. Mai multi jucatori ai echipei Jiul Petrosani au fost batuti de interlopii lui Alin Simota, la comanda acestuia, insa nu au depus plangere. Un alt jucator de la Jiul Petrosani a fost convins, prin violenta, sa renunte la memoriul depus la Federatia Romana de Fotbal, pentru a putea deveni liber de contract si pentru a pentru a se transfera la echipa Inter Gaz Bucuresti . Un sofer de autobuz din Deva, agresat de bodyguarzii baronului Vaii Jiului a reclamat Politiei faptele, insa dosarul ajuns la politistul Zorin Avram a fost solutionat cu neinceperea urmaririi penale. Oameni de afaceri, dar si lideri de sindicat si politicieni locali, au fost amenintati de interlopii lui Alin Simota, mai aratau anchetatorii.Inculpatii au fost acuzati de procurori ca au facut parte dintr-un grup infractional organizat ale carui victime au fost oameni de afaceri din Hunedoara, o parte dintre acestia fiind dusi la munca in Libia. Prejudiciul provocat prin activitatea infractionala a fost de peste 800.000 de euro, au sustinut, la vremea respectiva, procurorii. De exemplu, una dintre partile vatamate, care luase un imprumut de 10.000 de euro, a fost deposedata prin acte de violenta si amenintari de sume de bani, autoturisme si alte bunuri in valoare totala de aproximativ 400.000 de euro. Din materialul probator aflat la dosarul cauzei a rezultat, potrivit procurorilor, liderul gruparii era Alin Simota, cel care transmitea ordinele catre fostul sau bodyguard Constantin Cristian Litera, acesta din urma asigurand punerea lor in executare.Alin Simota a fost eliberat in luna martie 2018 din inchisoare. Fusese incarcerat in vara anului 2017, la intoarcerea din Dubai, dupa ce timp de un an si jumatate s-a aflat pe lista infractorilor romani dati in urmarire internationala. A primit sentinte definitive in doua dosare penale: doi ani de inchisoare pentru conflict de interese si jumatate de an de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, pedeapsa contopita pe care trebuia sa o execute fiind de un doi ani si o luna.La sfarsitul anilor 2000, Alin Simota, supranumit si "baronul Vaii Jiului", se afla in topul celor mai bogati oameni din judetul Hunedoara, cu o avere care depasea 20 de milioane de euro, obtinuta din afaceri cu statul, in energie , constructii, minerit si prestari de servicii . La solicitarea lui Simota, au sustinut procurorii, au fost executate mai multe acte de violenta la comanda, rapiri si santaje asupra unor persoane, cu scopul de a fi divulgate adresele unde se afla datornici de la care acesta avea de recuperat sume de bani sau pentru ca acestia sa-si retraga memoriile si plangerile formulate catre diverse institutii.Fostul om de afaceri Alin Simota a fost consilier judetean in Hunedoara, in perioada anilor 2008-2012, iar in anul 2008 a candidat la functia de primar al municipiului Petrosani.