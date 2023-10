Vloggerița Ana Maria Morodan a primit pedeapsa de 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare deoarece a manifestat „nepăsare faţă de siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, dar şi faţă de relaţiile sociale din domeniul înfăptuirii justiţiei”, reține judecătoarea în motivarea hotărârii de condamnare. „Doar hazardul a făcut ca inculpata să nu fie implicată în şi mai multe accidente de circulaţie, aceasta comportându-se incoerent şi în mod cert nefiind aptă să conducă un autovehicul”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 1, consultată de Ziare.com.

„Contesa digitală” – cum este cunoscută Ana Maria Morodan în mediul online – a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru 3 infracțiuni, după ce a fost prinsă de două ori în aceeași zi la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

La proces s-a dovedit că Ana Maria Morodan luase niște medicamente anxiolitice, prescrise de medic, fapt de care instanța a ținut cont și a statuat că aceasta nu a încălcat legea.

Instanța a condamnat-o pe vloggeriță pentru că aceasta a refuzat prelevarea de mostre biologice, iar la câteva ore după ce a părăsit sediul INML s-a urcat din nou la volan, de acestă dată și sub influența alcoolui, fiind prinsă a doua oară de polițiști.

Ana Maria Morodan s-a ales cu o condamnare de 1 an și 3 luni cu suspendare, după ce judecătorii i-au scăzut 1/3 din pedeapsă pentru că a recunoscut faptele.

Instanța: „A manifestat nepăsare față de ceilalți participanți în trafic”

Ziare.com a consultat motivarea deciziei de condamnare a Judecătoriei Sectorului 1, document în care instanța explică unde a greșit vologgerița:

„Faptele comise au avut drept consecinţă producerea unei stări de pericol pentru siguranţa traficului rutier, atât cu privire la ceilalţi participanţi la trafic, cât şi cu privire la inculpată însăşi.

Toate infracţiunile menţionate sunt infracţiuni de pericol abstract, astfel încât simpla comitere a acţiunii ce constituie elementul material determină producerea urmării imediate prevăzută de lege.

Raportul de cauzalitate între acţiunile inculpatei şi urmările produse rezultă ex re, din însăşi materialitatea faptelor.

Instanţa nu poate da curs solicitărilor inculpatei prin apărător în sensul de a aplica efectele circumstanţei atenuante judiciare.

Chiar dacă în fapt nu s-au produs alt fel de prejudicii decât materiale şi chiar dacă inculpata avea prescripţie medicală pentru medicamentele ingerate şi luând în considerare inclusiv lipsa antecedentelor sale, aceste aspecte nu pot conduce la o diminuare a gravităţii infracţiunii sau a periculozităţii inculpatei la momentul săvârşirii infracţiunii.

O astfel de circumstanţă ar fi putut fi avută în vedere dacă inculpata s-ar fi conformat indicaţiilor organului de poliţie şi ar fi fost de acord cu prelevarea probelor biologice de la primul moment al opririi în trafic şi nu ar fi mai condus ulterior pe drumurile publice, punând din nou în pericol imediat ceilalţi participanţi la trafic.

Or, nu doar că nu a fost de acord cu prelevarea acestor probe, fiindu-i atrasă atenţia că i s-a întocmit dosar penal pentru infracţiunea prev. de art. 337 C.pen. şi că nu mai are dreptul de a conduce din acel moment, ci inculpata a fost prinsă conducând din nou, la doar câteva ore mai târziu, denotând o vădită stare de inconştienţă.

Analizând împrejurările obiective şi subiective ale faptelor, instanţa reţine că acestea prezintă un grad sporit de pericol social, inculpata manifestând nepăsare faţă de siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, dar şi faţă de relaţiile sociale din domeniul înfăptuirii justiţiei.

Deși fusese anterior oprită în trafic şi i se adusese la cunoştinţă faptul că i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de probe biologice (având permisul de conducere reținut ca efect al acestui fapt) și deși i s-a precizat expres faptul că nu mai are dreptul de a conduce, inculpata a continuat să conducă autoturismul pe drumurile publice chiar sub influenţa substanţelor psihoactive.

Totodată, din înregistrările video din intersecţia unde a fost surprinsă, cât şi din cele provenind din camerele poliţiştilor tip bodycam rezultă că doar hazardul a făcut ca inculpata să nu fie implicată în şi mai multe accidente de circulaţie, aceasta comportându-se incoerent şi în mod cert nefiind aptă să conducă un autovehicul, punând în pericol atât viaţa sa, cât şi viaţa celorlalţi participanţi la trafic .

. În același timp, inculpata a adus atingere valorii sociale, în subsidiar, și înfăptuirii justiției, prin aceea că, la momentul primei opriri în trafic, nu s-a putut stabili dacă inculpata a condus pe drumurile publice sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive și nu s-a putut aplica o sancțiune în consecință.

Faptul că ulterior a putut fi stabilit acest aspect a fost doar pentru că inculpata a continuat să conducă pe drumurile publice, a fost din nou oprită în trafic și, de această dată, a fost de acord să i se preleveze probe biologice. Pentru aceste motive, instanţa nu poate stabili în sarcina inculpatei o pedeapsă cu amenda penală, aceasta nefiind aptă să îndeplinească scopul coercitiv al pedepsei în prezenta cauză.

În acelaşi timp, în favoarea inculpatei, instanţa reţine faptul că acesta este o persoană tânără, integrată în societate, are un loc de muncă, nu este cunoscută cu antecedente penale potrivit fişei de cazier, precum și că a recunoscut şi a conștientizat gravitatea faptelor comise şi riscurile pe care le-a generat.

Totodată, fără să minimizeze gravitatea faptelor comise, instanţa va ţine cont şi de faptul că, diferit de majoritatea cazurilor de comitere a infracţiunii de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, inculpata nu a consumat substanţele respective în scop recreaţional, ci pentru tratarea anumitor tulburări psihice.

Într-adevăr, cu siguranță inculpata nu ar fi trebuit să conducă autoturismul pe drumurile publice în această stare dat fiind faptul că tratamentul respectiv era incompatibil cu acțiunea de a conduce, însă, faţă de împrejurările personale ale inculpatei şi reale ale faptei, precum și față de faptul că inculpata înțelege gravitatea faptelor sale, instanţa are convingerea că, în mod rezonabil, acesta, cel mai probabil, va rămâne singurul incident de acest tip din viaţa inculpatei.

Aceasta şi-a asumat consecinţele faptelor sale şi a realizat că a pus în pericol grav siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, motiv pentru care instanţa constată că atât procesul penal în sine, cât şi oprobriul public au fost și sunt de natură a fi o pedeapsă pentru aceasta”, reține instanța de fond.

Cum s-a aparat Ana Maria Morodan în fața instanței

Audiată ulterior la data de 10.07.2023, Ana Morodan a precizat, cu privire la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, că în momentul în care a luat aceste medicamente, starea sa de judecată era afectată, inclusiv starea sa de la momentul depistării, inclusiv memoria:

„ A arătat că pur și simplu nu era prezentă 100% din punctul de vedere al facultăților sale mintale în momentul în care a comis această faptă.

Cu privire la acuzația ce i se aduce, a arătat că recunoaște comiterea acestei fapte. A recunoscut că a luat acest medicament, respectiv Alprazolam, care face parte din categoria benzodiazepinelor.

A luat acest medicament ca urmare a rețetelor emise de medicul curant și pe care le-a atașat la dosar. În perioada dinaintea săvârșirii faptei lua 1,5 grame pe zi, în funcție de gramajul pe care îl găsea la farmacie, lua pastile de 0,25, 0,5 sau 1g, în dozajul recomandat de doctor, de două ori pe zi, respectiv dimineața și seara. A menționat că nu își aduce aminte dacă a depășit doza recomandată, nu mai știe ce s-a întâmplat în ziua în care a comis faptele.

A declarat că nu știa că în cazul în care ia aceste medicament și conduce un autoturism comite o infracțiune.

A menționat că doctorul i-a spus că medicamentele acestea afectează capacitatea de a conduce vehicule, aspect pe care l-a citit și pe prospect. A arătat că din luna ianuarie și până la data comiterii faptelor nu a condus autovehicule. A avut o perioadă de trei săptămâni în care nu a luat aceste medicamente și a condus, la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie.

Într-o declarație anterioară a precizat că a afirmat că a luat 3 pastile pe zi, cu doză de 0,5 grame. A învederat că este posibil să fi luat acest dozaj în apropierea momentului comiterii faptelor.

De asemenea, fiind audiată în fața instanței, inculpata a recunoscut faptele astfel cum au fost reținute în actul de sesizare a instanței”, se arată în documentul citat.

„Contesa digitală”, trimisă în judecată pentru 3 infracțiuni

Prin rechizitoriul emis la data de 12.07.2023 în dosarul penal nr. 3006/P/2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrat pe rolul acestei instanţe la aceeași dată sub nr. 29963/299/2023, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei Morodan Ana-Maria, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice,

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, toate în concurs real.

În rechizitoriu procurorii au reținut că pe data de 28.03.2023, în jurul orei 16:20, în timp ce agenții de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, executând activități de supraveghere, oprire și control al autovehiculelor participante la trafic în Piața Charles de Gaulle, Sector 1, Mun. București, la un moment dat au fost sesizați de către o persoană, conducător al autoturismului cu nr. de înmatriculare B-(…)-KIA despre faptul că un autoturism ce se afla oprit lângă acesta la culoarea roșie a semaforului este condus de către o persoană ce se află sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive.

A lovit două mașini după ce a fost oprită de polițiști

În continuare, agenții de poliție au procedat la efectuarea semnalelor regulamentare de oprire, atât a autoturismului cu nr. de înmatriculare B-(…)-KIA, cât și a autoturismul marca Range Rover cu nr. de înmatriculare B-(…)-HNR, iar cei doi conducători auto s-au conformat, însă persoana care conducea autoturismul marca Range Rover cu nr. de înmatriculare B-(…)-HNR s-a pus în mișcare, moment în care a acroșat autoturismul cu nr. de înmatriculare B-(…)-KIA. Ulterior, aceasta și-a continuat deplasarea în Piața Charles de Gaulle pe o distanță de aproximativ 30 de metri, apoi a frânat și a dat cu spatele lovind un alt autoturism.

În continuare, agenții de poliție s-au deplasat la portiera stânga față a autoturismului marca Range Rover ce era condus de o persoană de sex feminin căreia i-au transmis să oprească motorul și să coboare din autoturism, iar aceasta s-a conformat solicitărilor.

Conducătorul autoturismului marca Range Rover cu nr. de înmatriculare B-(…)-HNR a fost identificat în persoana inculpatei (Morodan Ana Maria – n.r.) care nu a prezentat documentele personale și ale autoturismului condus, întrucât nu le avea asupra sa.

În continuare, agenții de poliție i-au solicitat inculpatei (Morodan Ana Maria – n.r.) să fie testată cu aparatul alcooltest în vederea stabilirii consumului de băuturi alcoolice, însă aceasta a refuzat testarea, fapt pentru care a fost condusă la sediul INML Mina Minovici București în vederea prelevării de mostre biologice.

La sediul I.N.M.L., la solicitarea organelor de poliție, inculpata (Morodan Ana Maria – n.r.) a refuzat să îi fie prelevate mostre biologice de sânge, deși i-a fost adus la cunoștință faptul că refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice constituie infracțiune.

Agenții de poliție i-au solicitat Anei Morodan să fie testată cu aparatul DrugTest, însă aceasta a refuzat testarea.

Totodată agenții de poliție i-au solicitat să îi fie recoltate probe biologice în vederea determinării substanțelor psihoactive în organism, însă vloggerița a refuzat și de această dată să îi fie prelevate mostre biologice de sânge, deși i-a fost adus la cunoștință faptul că refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice constituie infracțiune.

Prinsă în trafic din nou, câteva ore mai târziu

Deși i-a fost adus la cunoștință inculpatei (Morodan Ana Maria – n.r.) că nu mai are dreptul de a conduce autovehicul pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor, tot pe data de 28.03.2023, în jurul orei 22:20, în timp ce agenţii de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, executând activități de supraveghere, oprire și control al autovehiculelor participante la trafic (…) la un moment dat au observat un autoturism marca Range Rover cu nr. de înmatriculare B-(…)-HNR ce era condus de o persoană de sex feminin (…) pe care l-au oprit regulamentar pentru control.

În continuare, agenții de poliție au verificat-o pe inculpata (Morodan Ana Maria – n.r.) la Dispeceratul Brigăzii Rutiere și au constatat faptul că acesteia i-a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 337 din Codul Penal.

De asemenea, agenții de poliție au procedat la testarea inculpatei cu aparatul Drager DrugTest, care la poziția 012 a indicat pozitiv la BZO. Totodată a fost testată la ora 22:31, și cu aparatul Drager Alcotest, care la poziția 00010 a indicat o valoare de 0,05 Mg/l alcool pur în aerul expirat.

