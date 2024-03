Decizie a instanței în cazul cântăreței de 34 de ani care a murit plonjând cu mașina în Dunăre

Cântăreața Anca Pop, în vârstă de 34 de ani, a murit în decembrie 2018 în urma unui accident rutier. Artista a căzut cu mașina în Dunăre și s-a înecat.

Incidentul s-a produs în zona localiității Svinița din județul Mehedinți. Reprezentantii ISU Mehedinti au declarat la acea vreme că accidentul s-a produs într-o zonă în care nu existau parapete.

După aproape 6 ani de la deces, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost obligată să le achite surorii, tatălui și nepoților cântăreței daune de peste 70.000 de euro, conform Libertatea.ro. Familia Ancăi Pop ceruse daune morale mult mai mari, în valoare de 2,4 milioane de euro.

„Am dat în judecată CNAIR pentru că nu era montat parapet de protecție. Câștigarea acestui proces nu reprezintă o victorie pentru noi. Noi am știut din start că a fost vina lor. Anca cu siguranță avea o șansă.

Lipseau și foarte multe semne de circulație pe drum. Juristul de la CNAIR a spus că noi am găsit această ocazie ca să ne îmbogățim. Pe mine m-au lăsat cu un gust amar.

Da, s-au luat unele măsuri în urma accidentului, toată zona este protejată cu parapete, iar acolo unde s-a produs accidentul este dublu parapetele”, a spus Tina Pop, sora victimei.

Anca Pop era o tânără cântăreață, din Moldova Noua, județul Caraș Severin. Artista era cunoscută si sub numele de "Shamanca", devenind cunoscută pentru melodiile "Free Love", "Super Cool", "Ring Around", "Loco Poco" si "Ederlezi". În 2008, Anca Pop a colaborat cu Goran Bregovic, pentru care a compus două piese de pe albumul Champagne for Gypsies.

Ads