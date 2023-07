Anca Țurcașiu, semnal de alarmă pentru femei: ”Dimineața este important să vezi care este acela”

Anca Țurcașiu (53 de ani), una dintre cele mai îndrăgite vedete din lumea artistică de la noi, a divorțat în urmă cu trei ani, după un mariaj cu medicul Cristian Georgescu care a durat mai bine de 20 de ani.

Într-un podcast moderat de doctorul Adina Alberts, Anca Țurcașiu a dezvăluit cum se simte după acest episod trist din viața sa, oferind și câteva sfaturi pentru toate femeile aflate în situații similare.

„Nu am avut grijă de mine. Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 de ani. Am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, este singurul meu regret, pentru că nu am avut grijă de mine. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă noaptea, găteam, căram, alergam, ziceai că sunt nebună, pentru că eu voiam să le fac pe toate.

Dar, de la momentul divorțului, viața mi s-a schimbat radical. Eu sunt acum 80 la sută altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă cu ajutorul oamenilor din preajmă.

Vreau să trag un semnal de alarmă pentru femeile care sunt în situația în care am fost eu, să strige după ajutor, pentru că nici nu o să realizeze cum Dumnezeu o să le întindă toate mâinile, toate pârghiile posibile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a declarat Anca Țurcașiu.

„Dimineața este important să conștientizezi primul gând al dimineții, să vezi care este acela...eu fac asta aproape în fiecare dimineață. Fără să vrei, primul gând poate să fie o durere, o panică, o frică pentru ce urmează să se întâmple în ziua respectivă...și nu este în regulă. Faptul că m-am apropiat în ultimii ani de Dumnezeu, de credință, de niște lucruri atât de frumoase, este ceva deosebit.

Cred foarte mult că tot ceea ce arunci în univers ca emoție, ca trăire, ca sentiment, ca senzație, se întoarce către tine. Sunt un om care și astăzi are în viața lui lucruri pe care le consideră a fi probleme. Am învățat să tratez problemele cu calm, cu liniște, cumva ignorându-le, știind sigur că se vor rezolva, acum nu mă mai preocup, pentru că nu aș face decât să trăiesc într-o energie care mi-ar face mie rău și mi-ar măcina sufletul”, a mai spus Anca Țurcașiu.