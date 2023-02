Andrew Tate ține cursuri de viață sănătoasă din închisoare pe bani grei. Susține că face zilnic 500 de flotări și merge câte 10 kilometri

Tribunalul Bucureşti a decis recent prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile a fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Aceștia ar fi racolat tinere prin metoda loverboy, după care le duceau într-o casă de lângă București și le obligau să producă clipuri video, care erau postate pe site-uri pentru adulţi.

Însă chiar și în arest, Andrew Tate are grijă de condiția sa fizică. El menține o rutină strictă de exerciții, meditație și rugăciune. De asemenea, își antrenează ”elevii” de la distanță prin platforma The Real World și răspunde sutelor de mesaje pe care le primește zilnic.

Adepții lui, în principal bărbați tineri, plătesc 49,99 USD (40 lire sterline) pe lună pentru a accesa grupurile de chat comunitare și lecțiile „pas cu pas” pe care Tate le creează acum de după gratii, scrie Daily Mail.

Tate, în vârstă de 36 de ani, a împărtășit o perspectivă asupra rutinei sale zilnice, pe Twitter, în timp ce i-a mustrat pe fanii despre care crede că rămân în urmă și nu depun suficient efort în viața lor.

„Dacă zilele mele în această celulă sunt mai productive decât ale tale, ar trebui să fii furios pe tine însuți”, a spus el. „Înseamnă că eșuezi”.

„Cum vei ajunge vreodată la măreție când nici măcar nu depășești un bărbat într-o celulă de închisoare? Munciți mai mult. Nu vă mai permiteți să eșuați”, le-a transmis Tate discipolilor săi.

If my days in this cell are more productive than yours, you should be furious with yourself.

It means you are failing.

How will you ever reach greatness when you do not even outperform a man in a jail cell?

Work harder.

You cannot afford to fail any longer.