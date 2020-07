500 de service-uri auto amendate de catre Protectia Consumatorului pentru practici santajiste si lipsa de garantie a pieselor de schimb

Conform unui comunicat de presa remis vineri controalele au fost realizate la nivel national, in perioada 15 iunie - 10 iulie, si au vizat respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la service-urile auto si la comercializarea sau promovarea autoturismelor si pieselor auto in cadrul spatiilor aferente showroom-urilor auto.In urma neregulilor descoperite, comisarii ANPC au aplicat 318 avertismente si 309 amenzi contraventionale pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor, fiind oprite definitiv de la comercializare marfuri neconforme in valoare aproximativa de 49.198 lei.In timpul controalelor, ANPC a constatat urmatoarele abateri: practici incorecte (constrangea consumatorilor sa accepte conditiile contractuale, respectiv renuntarea la exercitarea dreptului de proprietate asupra autovehiculului, adica impiedicarea ridicarii autovehiculului reparat in cazul neachitarii integrale a facturilor de reparatie aferente acestuia, indiferent daca aceste facturi sunt achitate de catre consumator sau de catre o firma de asigurari care a acceptat devizul de reparatie; prezenta in contract a penalitatilor doar din partea consumatorilor), in judetele Caras Severin si Timis; lipsa totala sau partiala a autorizatiilor de functionare, in judetele Bacau, Mures, Covasna, Arges, Harghita, Mehedinti, Timis, Olt, Ilfov, Bihor si Municipiul Bucuresti ; prestarea serviciilor de reparatii auto fara prezentarea informatiilor referitoare la timpul de realizare a lucrarilor care faceau obiectul devizelor de lucru, folosirea notelor de comanda incomplete sau neeliberarea bonului fiscal pentru lucrarile realizate, in 13 judete si Municipiul Bucuresti.Alte abateri constatate au fost lipsa totala sau partiala a precizarilor cu privire la garantia pieselor de schimb sau a lucrarilor realizate, in 14 judete si Municipiul Bucuresti; nerespectarea timpului de remediere al defectiunilor acoperite de garantie, in judetele Covasna, Hunedoara, Mehedinti, Harghita, Cluj; Olt, Gorj si Bihor; neinformarea privind timpul de realizare a lucrarilor de prestare a serviciilor, in judetele Constanta, Vrancea, Galati si Tulcea; lipsa totala sau partiala a elementelor de informare-caracterizare de pe eticheta produsului sau etichete netraduse in limba romana pentru piesele de schimb auto de import, in judetele Hunedoara, Arges, Teleorman, Cluj, Bihor, Bistrita Nasaud, Harghita, Calarasi, Arad, Sibiu, Brasov, Ilfov, Mehedinti, Municipiul Bucuresti; afisarea tarifelor fara sa contina TVA conform legii, in judetele Neamt, Iasi, Mures, Covasna, Sibiu, Ialomita, Ilfov; Satu Mare, Salaj si Municipiul Bucuresti.ANPC a mai descoperit lipsa afisarii sau afisare neconforma a preturilor si tarifelor orare (preturile sau tarifele afisate nu corespund cu cele din deviz, in sensul ca sunt mai mici decat cele prevazute in documentele oficiale, nu sunt asezate la loc vizibil sau sunt afisate in mod echivoc, fara a avea toate explicatiile necesare), in 31 de judete si in Municipiul Bucuresti; utilizarea aparatelor de masura fara dovada verificarii metrologice, in judetele Iasi, Olt, Giurgiu, Calarasi, Mures, Brasov si Prahova; comercializare de produse cu data iesirii din uz depasita sau cu termenul de valabilitate nespecificat, in judetele: Mures, Bistrita Nasaud, Ilfov, Mehedinti, Gorj, Giurgiu si Municipiul Bucuresti; abateri privind promotiile, in judetele Hunedoara, Teleorman, Arad si Cluj; nespecificarea duratei imobilizarii autovehiculului sau prezenta devizelor nesemnate de clienti, in judetele Satu Mare, Cluj, Harghita, Brasov, Covasna, Ialomita, Ilfov si Municipiul Bucuresti; conditii insalubre de lucru si depozitare, in judetul Salaj si Cluj; lipsa certificate ISCIR pentru elevatoare, in Ilfov si Municipiul Bucuresti; lipsa autorizatiei de mediu sau a reinnoirii acesteia pentru camera de vopsit, in judetele Timis, Mehedinti, Ilfov si Municipiul Bucuresti; desfasurare activitati fara existenta autorizatiei RAR, in judetele Galati, Focsani, Iasi, Neamt, Mehedinti, Olt si Municipiul Bucuresti.Presedintele ANPC, Eduardt Cozminschi, sustine ca Autoritatea supravegheaza permanent modul in care operatorii economici respecta drepturile consumatorilor, asa cum este normal sa se intample intr-o piata civilizata."Institutia noastra a castigat increderea romanilor tocmai pentru ca este foarte atenta si vigilenta la intreg spectrul de activitati comerciale si prestari de servicii care cade in competenta noastra, conform legii. Comisarii ANPC supravegheaza permanent modul in care operatorii economici respecta drepturile consumatorilor, asa cum este normal sa se intample intr-o piata civilizata. Totodata, ma bucur sa constat ca si cetateanul tine pasul cu modificarile legislative, care privesc aceste drepturi, si este din ce in ce mai informat si mai atent in timpul actului comercial, gradul sau de exigenta situandu-se aproape de cel de dezvoltare a societatii. De aceea, indemn consumatorii sa se bizuie in continuare pe noi, pentru ca ne vom afla, ca intotdeauna la datorie, in slujba lor", a declarat presedintele ANPC.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a demarat controale la service-urile auto din intreaga tara, in urma sutelor de reclamatii primite de la consumatori si transportatori privind practici comerciale incorecte si facturi "umflate", declara pentru AGERPRES directorul general al ANPC, Paul Anghel, in data de 21 iunie."La inceputul acestei saptamani am demarat controale la service-urile din intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, la aproximativ 250 de unitati, in urma sutelor de reclamatii primite de la consumatori precum si de la transporturi in cursul anilor 2019 si 2020. Analizand conduita unor astfel de unitati, am ajuns la concluzia ca practicile acestora sunt total incorecte in relatia cu consumatorii, aflandu-ne in prezenta unei deformari substantiale a comportamentului economic al acestora. Practicile comerciale folosite de unele service-uri afecteaza considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza. Vom prelungi aceste controale atat cat va fi necesar", a precizat atunci Anghel.El a sustinut ca mecanismul prin care unitatea reparatoare stabileste pretul reparatiilor intra sub incidenta Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor.