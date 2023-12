Arma folosită de samurai a devenit din nou populară după ce angajatul unui magazin de bijuterii a folosit-o pentru a opri o bandă de tâlhari VIDEO

Un angajat al unui magazin de bijuterii din Tokyo a devenit erou peste noapte după ce a oprit un jaf și a pus pe fugă un grup de hoți folosindu-se de o armă inventată de luptătorii samurai cu sute de ani în urmă, scrie The Guardian, citat de digi24.ro.

După ce imaginile cu bărbatul care îi fugărește pe hoți înarmat cu o sasumata au apărut pe internet, producătorii armei tradiționale japoneze au primit un val de comenzi pentru achiziționarea ei din partea oamenilor care au aflat despre acest incident.

În videoclipul se poate vedea cum un angajat al magazinului de bijuterii din cartierul Taito îi alungă pe cei trei hoți în timp ce mânuiește sasumata, o prăjină care se bifurcă la unul dintre capete.

Înainte să fugă pe urmele hoților, bărbatul lovește cu arma o motocicletă, probabil aparținând hoților, după ce o trântește la pământ la pământ. Incidentul a atras din nou atenția publicului asupra acestei arme, care a fost folosită prima dată de samurai în timpul perioadei Edo (1603-1868), pentru a-i prinde pe infractori, potrivit televiziunii publice NHK.

Sasumata este departe de a fi o piesă de muzeu, însă: arma, care este concepută special pentru a reține persoana atacată fără a-i provoca răni grave, este folosită în continuare de polițiștii japonezi. Doi dintre suspecți au fost arestați după incidentul care a avut loc duminică, iar căutările continuă pentru prinderea celui de-al treilea, potrivit presei din Japonia.

Japonezii se înghesuie să își cumpere sasumata după ce magazinele au devenit tot mai des ținta hoților

An update on the failed jewelry store robbery that took place in Tokyo yesterday: police have not yet arrested the three suspects, but are examining surveillance camera footage of their escape. Police also have their abandoned motorbikes. pic.twitter.com/rqvQ9hH9pw https://t.co/bu6pzFRwsg