Bombe la kilogram și rachete second-hand pentru securitatea națională

Recenta declarație a șefului Statului Major al Armatei Române, general Gheorghiță Vlad, a inflamat scena politică. Potrivit domnului general, rezerviștii țării noastre sunt prea bătrâni pentru a lupta pe front în cazul unui conflict, iar forțele militare române au un deficit uriaș de angajați.

Cum s-a ajuns la această situație?

Totodată, domnul general apreciază că este nevoie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătiți. De exemplu, o lege care să permită învățarea voluntară a bărbaților și femeilor de până în 35 de ani să tragă cu arma.

De ce este important să pregătim populația pentru război, în condițiile în care războiul nu este iminent, iar România face parte din Alianța NATO?

Nu cumva, în spatele declarației domnului general poate exista și nevoia aflării unui argument pentru reintroducerea stagiului militar obligatoriu?

Deși serviciul militar obligatoriu este apreciat inoportun, decidenții politici manifestă preocupări pentru introducerea stagiului militar voluntar, pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, indiferent de sex, naționalitate, credințe religioase.

Ce înseamnă, însă, voluntarul în condițiile decretării stării de război? Cum poate fi cointeresat un tânăr să solicite efectuarea stagiului militar pe bază de voluntariat și în mod implicit participarea în prima linie la un război, cunoscut fiind faptul că salariul unui soldat gradat era în luna august 2023, de circa 2.236 lei, acesta putând să urce până la 4.000 lei?

Declarațiile decidenților politici se băț cap în cap, fie că România nu se află în pericol de război, fie că populația României trebuie să se îngrijoreze!

Stau și mă întreb de ce deranjează atât de mult declarația șefului de stat major general al armatei, în condițiile în care este știut că armata română întâmpină dificultăți în ceea ce înseamnă asigurarea unor salarii corespunzătoare pentru personalul angajat?

Nu oricine poate să tragă cu arma!

Înainte de 1989, pregătirea pentru apărarea țării era asigurată de Gărzile patriotice, care asigurau și ședințe de tragere cu armamentul. Eficiența acestor ședințe s-a văzut în timpul evenimentelor din Decembrie 1989, când oamenii obișnuiți, civilii, îndemnați să pună mâna pe arme, au ajuns să se împuște între ei.

Jocul politic amețește mintea unor abonați la tronul puterii! Și totuși, câți politicieni sunt dispuși să moară pentru România?

După 34 de ani de așteptări și de speranțe spulberate, decidenții continuă să vândă iluzii, fără să își asume nicio răspundere pentru dezastrul care ne înconjoară.

Minciuna ne însoțește pretutindeni!

Istoria românilor devine tot mai puțin amintită!

De ce suntem amăgiți de la o zi la alta, în condițiile în care sărăcia și nesiguranța lovesc în ceea ce înseamnă viitorul copiilor noștri?

Cu ce au greșit părinții noștri de au fost uitați atât de ușor, deși dânșii au construit România frumoasă? Noi ce lăsăm în urma noastră? Răutate? Ură? Dezbinare? Cine plătește datoria externă a României care a sărit deja de 154 miliarde dolari, cu scadență peste 30 de ani??

Cine are nevoie de bombe?

Pseudo-experți în probleme geopolitice sau militare nu întârzie să se facă auziți. România trebuie să își pregătească armata pentru un atac împotriva Rusiei! Cine are interesul să mențină ceața și neîncrederea prin presiuni și amenințări permanente?

Domnul general Vlad Gheorghiță, șeful de Stat Major al Armatei nu trebuie lovit cu piatra pentru că a avut curajul să prezinte situația reală a apărării în România. Mesajul domniei sale trebuie să dea de gândit celor care au dormit și dorm în continuare așezați pe scaun, cu spatele la tricolorul României!

De ce trebuie să fim îngrijorați de adevăr? De ce trebuie să gândim că lucrurile trebuie discutate în spatele cortinei și nu în fața opiniei publice respectiv a poporului român?

Declarația potrivit căreia Armata României nu are legea necesară pentru a pregăti populația să facă față în cazul extinderii războiului din Ucraina și nici pentru a acționa proporțional cu pericolele militare existente, necesită o analiză obiectivă.

Personal, nu cred că Rusia are intenția să atace România. Dar cine are interesul să atace Rusia și să mobilizeze Uniunea Europeană pentru restricții împotrivă Rusiei? Ce rol revine României în acest concert al tensiunii și ce primește la schimb? Majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene sunt și membre în Alianță Nord Atlantică NATO. Cine conduce NATO? Să fie Ucraina poarta de intrare spre resursele naturale ale Rusiei?

Rusia nu înseamnă o bărcuță rătăcită pe Marea Neagră!

În condițiile în care Rusia dispune de circa 1,3 milioane de militari și de un buget alocat pentru apărare de circa 110 miliarde euro, Armata României are un buget, pentru anul 2024, de 8 miliarde de dolari, din care 3 miliarde dolari pentru investiții și 5 miliarde de euro pentru funcționare. Dacă înainte de anul 1989, Armata României avea circa 300.000 de militari activi, astăzi armata română dispune de 73.350 de militari activi și 50.000 de rezerviști, prezenți pe hârtie, mulți fiind plecați deja la muncă în Europa. În condițiile în care Rusia dispune de un arsenal nuclear format din peste 7000 de focoase nucleare, 500 avioane vânătoare, 360 elicoptere de atac, 10.000 tancuri, 2.000 lansatoare multiple, 15 crucișătoare, distrugătoare și nu în ultimul rând 65 submarine, Armata României dispune de 943 de tancuri, 1.369 de blindate, 26 de avioane de vânătoare și de 62 de elicoptere.

Analizând, la nivelul simțului comun, informațiile desprinse din sursele deschise, cât timp vă rezista Armata României în fața Armatei Rusiei? Analiza de intelligence poate oferi o imagine de ansamblu asupra amenințărilor, dar și soluții concrete pentru prevenirea războiului! Din nefericire, minciuna ridicată la rang de adevăr, manipularea și dezinformarea, inclusiv prin promovarea, la un post tv cu largă audiență, a unor jocuri pentru copii, drept strategii de apărare gândite în laboratoarele militare, demonstrează că în România totul este posibil!

Investițiile armatei române în tehnică militară second-hand sunt cunoscute. Cine primește însă comisionul?

Cine poate să își mai aducă aminte de fregatele achiziționate, în anul 2003, de statul roman și de suspiciunea de mita în valoare de 7 milioane de lire sterline?

Potrivit Open Sources, cele două fregate scoase din uz de Marina Regală Britanică și luate de bune de România, după recondiționare, au costat statul român 116 milioane de lire sterline!

În anul 2016 au fost achiziționate 12 avioane F-16,pentru 628 milioane dolari, urmate în 2021 de alte 32 de avioane F-16, cu o vechime de peste 40 de ani, cumpărate cu 454 milioane de euro fară TVA, din Norvegia, potrivit Open Sources. Deși România a cumpărat recent încă două nave britanice tip vânător de mine HMS BLyth și HMS Pembroke, second-hand, prețul achiziției a fost clasificat, în prima fază, drept secret comercial!

Deși bugetul alocat pentru apărare a reprezentat mereu un prilej de discuție, de ce este nevoie de cheltuieli pentru produse militare second-hand? De ce nu se fac investiții pentru tehnică performantă de ultimă oră? Să fie frățiile și comisionul mai puternice decât nevoia de apărare?

Datoria externă a României a ajuns la peste 154 miliarde de euro. Pentru ce au fost cheltuiți banii proveniți din împrumuturi și de ce România a ajuns în situația de a-și vinde pământul și resursele naturale la prețuri derizorii?

România este tot mai des vizitată de către companiile specializate în vânzarea de tehnică militară. Dacă în anul 2023 au fost achiziționate cu 290 milioane de euro, 18 drone turcești Bayraktar TB2. Compania israeliană Elbit Systems a încheiat cu Armata Română un contract în valoare de 180 milioane de dolari pentru trei sisteme de drone tactice, acesta fiind potrivit Open Sourses, primul contract subsecvent din cadrul acordului de circa 400 milioane de dolari pentru un total de șapte sisteme UAS tactice Watchkeeper X.

Recenta întâlnire de afaceri de la București a autorităților române cu reprezentanții firmei DZYNE Technologies și High Point Aerotechnologies, parte din Fondul de Investiții Highlander Parteners, anunță deja negocieri din partea României pentru achiziționarea altor drone și sisteme antidrone.

Fără să îmi doresc să determin atitudini neconforme cu respectul față de lege, investițiile în valoare de miliarde de dolari obligă la profunde reflecții! Înarmarea României poate fi un lucru de apreciat, dar din ce bani achiziționam tehnică militară, fie acesta și second-hand? Tot din împrumuturi externe la băncile străine? De ce este nevoie de aceste investiții, în condițiile în care Sistemul de apărare civilă are nevoie de intervenții rapide? Câte adăposturi antiaeriene mai sunt funcționale în România? Dacă Rusia ar ataca România sau dacă Uniunea Europeană se gândește să atace Rusia, câți români mai sunt dispuși să meargă la război?

Câți dintre politicieni sunt dispuși să moară pentru România?

Cu riscul să trezesc o serie de crocodili, din pleiada ultimilor 178 de generali avansați recent pe liste secrete, dar și dintre cei peste 1800 de generali în activitate sau în retragere, mă întreb câți știu să comande un pluton sau să tragă cu pușcă?

Dintre toți oamenii politici întâlniți, cred că domnul general Gabriel Oprea, cunoscut pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, nu ar ezita să iasă în fața gloanțelor și să lupte pentru redobândirea independenței noastre, dacă vă fi nevoie!

Românii au nevoie de români!

Domnul general Silviu Predoiu, fost director SIE, are în mod sigur potențialul unui adevărat războinic și strateg pentru viitorul României!

Dar cine are nevoie de iubitori de țara?

Cine are curajul să spună STOP în fața abuzurilor și a noilor împrumuturi externe pentru cauze interpretabile?

Să fie improvizatele adăposturi antiaeriene ridicate la Plauru, județul Tulcea, dovadă că Armata României este pregătită pentru un război cu Rusia? Câte adăposturi civile pentru populație au fost transformate în depozite pentru murături și vechituri?

Faptul că România cumpără submarine second-hand de la francezi, avioane F-16 second-hand de la norvegieni și nave de la britanici înseamnă o soluție sau un preț plătit pentru pacea noastră?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

