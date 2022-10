Cum planurile de război ale lui Vladimir Putin au mers foarte prost timp de peste 7 luni, acum liderul de la Kremlin a amenințat, în repetate rânduri, că ar putea recurge la armele nucleare tactice pentru a proteja câștigurile Rusiei. Toată lumea vorbește despre ele, dar puțini oameni cunosc care sunt caracteristicile acestora și ce forță au.

Experții militari spun că armele nucleare strategice pot avea randamente cuprinse între 1 kilotonă și 50 de kilotone, în comparație cu armele nucleare strategice, care sunt de la 100 de kilotone în sus, potrivit USA Today.

Să menționăm faptul că, în conformitate cu Federația oamenilor de știință americani, 9 țări dispun de arme nucleare: Statele Unite (5977 focoase), Rusia (5428), China (350), Franța (290), Marea Britanie (225), Pakistan (165), India (160), Israel (90) și Coreea de Nord (20), aici fiind incluse cele strategice, în rezervă și retrase.

Stocurile de rachete nucleare tactice ale Rusiei sunt de 2.000 potrivit Bulletin of the Atomic Scientists, cu randamente sub 100 de kilotone. Statele Unite dispun de aproximativ 230 de astfel de bombe nucleare tactice, care pot produce randamente de la 0,3 și până la 200 de kilotone.

Spre comparație, bomba aruncată de SUA la Hiroshima, Japonia, pe 5 august 1945, în cel de-Al Doilea Război Mondial a fost de 15 kilotone de TNT.

Majoritatea armelor nucleare tactice sunt atașate pe rachetele aer-sol, pe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, bombe gravitaționale și încărcături de adâncime lansate de bombardiere și torpile navale antinavă și antisubmarine.

Aceste rachetele nucleare tactice sunt păstrate în mare parte în rezervă în depozitele centrale ale Rusiei.

Pentru comparație, o rachetă nucleară tactică a Rusiei, tip SS-N-30 Kalibr, cu rază scurtă de acțiune, are o lungime de 6 metri, un diametru de 53 de centimetri și poate ținti la 2.500 de kilometri.

În schimb, o rachetă nucleară strategică a Rusiei, tip RS-28 Sarmat Satan II, are o lungime de 36 metri, un diametru de 3 metri și poate ajunge la 11000 de kilometri.

