Au apărut primele informații despre bărbatul care a deschis focul de pe o universitate din centrul orașului Praga joi după-amiază, 21 decembrie, omorând mai mulți oameni.

Potrivit WarMonitor.eu, care de obicei monitorizează situația de pe frontul din Ucraina, atacatorul era David Kozak, un student în cadrul universității unde a comis masacrul.

Acesta s-ar fi împușcat când la fața locului au ajuns mașinile de poliție.

#BREAKING:🚨At least 11 dead, including gunman, and 24 injured in university mass shooting in #Prague. The #shooter from the University of Prague is named David Kozak. Preliminarily, he shot three people and injured 20 others. Afterwards, he took his own life.

Kozak opened fire… pic.twitter.com/GSBmVEMUcY