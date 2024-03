Turcia arestează 147 de persoane bănuite de legături cu ISIS. Doi suspecți ai atacului armat de la Moscova au trecut prin Istanbul VIDEO

Autorităţile turce au arestat 147 de persoane suspectate de apartenenţă la gruparea jihadistă Statul Islamic, a anunţat marţi, 26 martie, ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, în condiţiile în care s-a aflat că doi dintre presupuşii autori ai atentatului de la sala de concerte din Moscova se întorseseră din Turcia, cu acelaşi avion, la începutul lunii martie, relatează AFP.

Cei 147 de suspecţi au fost arestaţi în Turcia în 30 din cele 81 de provincii ale ţării, a precizat ministrul de interne într-un mesaj postat pe X.

Patruzeci de persoane suspectate de apartenenţă la gruparea Stat Islamic fuseseră arestate duminică în opt dintre provinciile ţării, potrivit autorităţilor.

De la 1 iunie 2023, un total de 2.919 persoane suspectate de legături cu gruparea jihadistă au fost arestate în ţară, potrivit ministrului de interne.

De altfel, a doua zi după atentatul de la sala de concerte de la Moscova, soldat cu 139 de morţi, potrivit celui mai recent bilanţ, şi revendicat de gruparea Stat Islamic - Khorasan, Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul turc, Recep Tayyip Erdogan.

