Șase persoane au murit și una este rănită în urma unui atac cu cuțitul la o grădiniță din sud-estul Chinei

Şase persoane au murit şi una a fost rănită într-un atac cu cuţitul la o grădiniţă din provincia chineză Guangdong (sud-est), a anunţat poliţia, potrivit BBC.

Poliţia a precizat că a arestat un bărbat în vârstă de 25 de ani şi că investighează cauza atacului.

Autorităţile nu au menţionat detalii despre victime, dar au calificat cazul drept unul de "atac intenţionat".

Trei copii, doi părinți și o educatoare au murit.

Atacul a avut loc luni, la ora locală 07:40.

