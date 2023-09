Gafele lui Karl Nehammer: După ce a folosit ruble într-un clip publicitar, cancelarul austriac recomandă copiilor săraci hamburger de la McDonald's

Cancelarul austriac Karl Nehammer şi formaţiunea sa conservatoare, Partidul Popular Austriac (OVP), au ajuns sub focul criticilor opoziţiei după comentariile şefului guvernului despre sărăcia în rândul copiilor, relatează vineri DPA.

Nehammer şi OVP insistă că partidul lor este plin de compasiune, în pofida comentariilor făcute în legătură cu mesele calde pentru copii, declaraţii pe care unii le-au calificat drept jignitoare după ce au apărut în această săptămână într-o înregistrare video.

Înregistrarea, care a devenit virală, îl arată pe Nehammer insistând asupra faptului că mesele calde sunt accesibile la preţuri mici în Austria şi se întreabă de ce oamenii sugerează că minorii rămân fără mese calde în ţară.

"Ştiţi care este cea mai ieftină masă caldă în Austria? Nu este sănătoasă, dar este ieftină: un hamburger de la McDonald's", declarase el la un eveniment intern al partidului, în luna iulie.

Comentariile sale au atras critici din partea opoziţiei şi a organizaţiilor de protecţie socială.

Nehammer a fost de asemenea înregistrat criticând proporţia ridicată de angajaţi part-time în Austria şi spunând că, dacă oamenii vor mai mulţi bani, ar trebui să muncească mai mult, aceste opinii fiind considerate cinice.

Dar OVP i-a luat vineri apărarea, insistând asupra importanţei responsabilităţii personale şi a performanţei.

"Suntem orice, dar nu lipsiţi de empatie", a declarat secretarul general al OVP, Christian Stocker. Austria are unul dintre cele mai bune sisteme de protecţie socială şi una din cele mai scăzute rate ale sărăciei în lume, de 2,3%, a adăugat el.

Politica socială a OVP a reuşit să menţină stabilă rata sărăciei în pofida situaţiei dificile, a susţinut acesta.

Una din patru persoane care lucrează part-time o face mai degrabă de bună voie decât să fie forţată de circumstanţe, ceea ce înseamnă că trebuie să fie capabilă să se descurce cu un venit mai mic pe termen scurt şi lung, a afirmat Stocker.

Nehammer şi-a apărat, de asemenea, comentariile. "Îmi menţin afirmaţia că performanţa trebuie să fie recompensată şi susţin faptul că părinţii au datoria de a avea grijă de copiii lor", a afirmat el vineri într-o înregistrare video postată pe platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Cât despre faptul că respectiva înregistrare video a ieşit la iveală abia acum, OVP arată în direcţia opoziţiei şi remarcă faptul că aceasta a fost distribuită la doar câteva zile după ce partidul de guvernământ a lansat o campanie intitulată "Credeţi în Austria!", în care sunt prezentate realizările guvernului.

În înregistrare, cancelarul a exagerat pentru a-şi susţine poziţia, într-o manieră adecvată unui eveniment intern în politică sau în altă parte, a spus Stocker.

El a adăugat că, din punct de vedere al conţinutului, remarcile cancelarului reflectă linia oficială a OVP.

Înainte Karl Nehammer a intrase în gura presei austriece după ce a publicat pe contul său de Twitter o poză cu ruble rusești folosită în campania publicitară lansată recent „Crede în Austria”, ce avea scopul de a ilustra politicile anti-inflaționiste ale guvernului de la Viena.

„Niciodată un moment plictisitor în Austria: pentru cea mai recentă campanie de PR intitulată „Crede în Austria”, partidul de guvernământ ÖVP folosește o imagine stoc cu monede în ruble rusești pentru a-și ilustra afirmația că este pe locul doi în Europa când vine vorba de politici anti-inflație”, scrie Oliver Grimm, corespondent al ziarului Die Press.

Never a boring moment in #Austria: for it's latest PR campaign titled "Believe in Austria", governing party ÖVP uses a stock image with Russian (!) rouble coins to illustrate its claim of being no. 2 in Europe when it comes to anti-inflation policies. pic.twitter.com/1Gtxz4bQ14