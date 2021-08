Iadul de pe șoselele din România: șoferi băuți, drogați și viteză excesivă. Titi Aur: „În alte țări se confiscă mașina”

”Dacă nu știi să citești informația din cartea tehnică a mașinii, te păcălești”

”Când ești beat sau drogat, timpul de reacție poate să crească până la plus infinit”

Trebuie înăsprite pedepsele pentru teribiliști

Multiplul campion de raliuri spune că în astfel de cazuri viteza de reacție este mult încetinită sau chiar inexistentă, în unele cazuri.”Viteza sau timpul de reacție al unui șofer este de aproximativ o secundă și jumătate din momentul în care se întâmplă ceva în față: mașina din față frânează sau nu acordă prioritate sau sare un copil în fața mașinii, până când acesta apasă pe frână.Putem vorbi aici despre doi timpi: primul este timpul de percepție, adică în cât timp creierul percepe că se întâmplă ceva și este de aproximativ 0,70-0,75 secunde. Al doilea este timpul efectiv de a duce piciorul pe frână care este undeva tot la 0,70-0,75 secunde, ceea ce duce la 1,2-1,5 secunde timp de reacție al unui om normal, odihnit, care nu este bolnav, băut sau drogat sau are alte probleme.Orice factor de distragere fie că este vorba despre alcool, droguri, medicamente, discuții aprinse în mașină, vorbitul la telefon, mărește timpul de reacție”, a explicat Titi Aur pentru Ziare.Com.Campionul a mai spus că este important să citim cu atenție datele din cartea tehnică a mașinii privind timpul de frânare.”În legătură cu acest timp de reacție, mai am un sfat pentru șoferi: atenție la informațiile din cartea tehnică a oricărei mașini. Dacă nu știi să citești informația, te păcălești. În cartea tehnică este dată o distanță de frânare.De exemplu, la 50 de kilometri la oră, mașina ”X” oprește în 13 metri, în condiții normale, aderență bună, asfalt uscat. Această distanță înseamnă două lungimi și ceva de mașină. Însă, în nicio carte tehnică nu este precizat că pe lângă timpul de oprire efectiv mai există și acest timp de reacție. iar la 50 de kilometri la oră, în 1,5 secunde, se mai parcurg încă 13-15 metri. Astfel că distanța de oprire este de aproape 30 de metri. La 100 de kilometri la oră, în 1,5 secunde parcurgem aproximativ 40 de metri”, a precizat Titi Aur.Campionul de raliuri a mai spus că, atunci când cel de la volan este băut, drogat, sub influența medicamentelor sau într-o stare avansată de oboseală, timpul de reacție crește.”Și poate să crească până la plus infinit. Dacă ești foarte beat, drogat sau obosit, poți să nu mai reacționezi. Însă, la acestea se pot adăuga și factorii de distragere. Dacă sunt ocupat cu telefonul, dacă ascult o muzică tare în mașină și eu sunt mai preocupat de melodie decât de condus, dacă am o discuție mai aprinsă în mașină cu soția, cu copiii, orice discuție aprinsă, nu fac altceva decât să mărească timpul de reacție. Orice mărire a acestui timp, înseamnă că eu voi reacționa mai târziu decât un om normal”.”Aproximativ 10-20% din accidente sunt făcute de șoferi începători. Aici sunt cuprinși atât șoferii care au permisul de câteva luni, dar și cei care conduc foarte rar. Grosul accidentelor, aici vorbind de 60-70% sunt produse de șoferi normali, cu experiență corectă, în viața de zi cu zi atât în societate cât și la volan, iar 10-20% sunt produse de teribiliști.În categoria teribilist intră: alcool, droguri, sinucigași, vitezomani, curse ilegale în circulație deschisă.Pentru fiecare categorie de producători de accidente ar trebui o măsură diferită. Nu are rost să introduci o lege foarte aspră și să îi bagi la închisoare pe toți care fac o greșeală, când ne uităm la șoferii începători. Acolo trebuie lucrat la programul de educație în școala de șoferi care acum este la nivelul anilor 60-70.În ceea ce privește categoria teribiliștilor, acolo trebuie înăsprite sancțiunile. Iar pentru marea majoritate, cei care sunt corecți în trafic, însă fac și greșeli, acolo trebuie cursuri de conducere defensivă”, a mai explicat Titi Aur.Specialistul în conducere defensivă, a mai explicat că în alte țări civilizate, dacă viteza legală este depășită cu peste 100 de kilometri la oră, mașina se confiscă.”În România, dacă depășești cu 50 km la oră viteza legală sau cu 150 de kilometri la oră, pedeapsa este aceeași. În anumite țări care se respectă din punctul acesta de vedere și au reușit să reducă foarte mult accidentele, dacă ai depășit cu peste 100 de kilometri la oră viteza legală, se confiscă mașina și ți se anulează permisul.Și asta pentru că a depăși viteza cu de la 5,10, pana la 50 kilometri la oră, se spune că ai făcut o greșeală, că nu ți-ai dat seama. Ești amendat, ți se ia permisul. Însă, dacă depășești cu peste 100 de kilometri la oră, asta înseamnă că îți asumi că transformi mașina sau motocicleta într-o armă În Suedia, dacă în primul an de când ai luat permisul, faci greșeli voluntare, depășești viteza cu mai mult de 50 de kilometri la oră, se anulează permisul. Mai mult, în următorii, 3-5 ani, după cum stabilește judecătorul, nu ai voie să mai dai de permis pentru că se consideră că ești un pericol public”, a mai arătat campionul Titi Aur.În România, în primele 7 luni ale anului s-au produs aproape 1.000 de accidente rutiere grave, soldate cu decese și răniri grave iar printre factorii care au dus la acestea au fost viteza excesivă și alcoolul la volan.În weekendul trecut, în zona stațiunii Bușteni, poliția a depistat șapte șoferi sub influența drogurilor.