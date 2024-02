Șase persoane au fost ucise într-o avalanșă în Afganistan. Alte 30 sunt îngropate în zăpadă VIDEO

Un oficial regional a anunţat luni, 19 februarie, că cel puţin şase persoane au fost ucise de o avalanşă în nord-estul Afganistanului şi alte 30 sunt în continuare îngropate sub zăpadă, după ninsorile abundente care au căzut în mare parte din ţară, informează AFP.

Aproximativ 20 de case au fost distruse sau grav avariate.

"Încă ninge. Serviciile de salvare sunt pe drum şi numărul morţilor ar putea să crească", a declarat Jamiullah Hashimi, directorul Departamentului de Informare şi Cultură din provincia Nuristan.

Avalanşa a devastat duminică seară satul Nakre din valea Tatin, acoperind casele sub un strat gros de zăpadă şi pietriş.

Nuristan este o provincie frontalieră cu Pakistanul, acoperită în principal de păduri şi de munţii Hindukuş.

Nordul muntos al Afganistanului este în fiecare an scena unor avalanşe care sunt cu atât mai mortale cu cât lipsesc echipamentele de salvare.

