Cinci morți și opt răniți după ce un avion s-a prăbușit peste un hangar în Polonia pe furtună

Cinci oameni au murit și alți opt au fost răniți în Cehia după ce luni, 17 iulie, un avion Cessna 208 s-a prăbușit într-un hangar al unui centru de parașutism pe timp de vreme rea.

Tragedia s-a petrecut la nord de Varșovia, polonia, pe o vreme furtunoasă. Pilotul avionului și patru persoane care se aflau în hangar și-au pierdut viața în accidentul aviatic de la Chrcynno, în centrul Poloniei, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Monika Nowakowska-Brynda, arată g4media.ro.

In the village of Chrzynno, north of #Warsaw, a Cessna plane crashed into a hangar full of people.

