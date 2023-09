Avocatul patronilor de la Crevedia reclamă „un scenariu extraordinar” pus în operă de procurori: „Nu aveam niciun apel ratat de la Parchet”

Avocatul asociaţilor firmei care deţinea staţia GPL de la Crevedia, Florin Cojocaru, a declarat, marţi seară, că niciunul dintre clienţii săi nu a dat declaraţii în cadrul audierilor, deoarece nu au nicio informaţie în dosar. Acesta a precizat că oamenii din Crevedia, afectaţi de explozii, vor fi despăgubiţi.

”De la Parchet nu ne-a sunat nimeni, de la organele de cercetare penală nu ne-a sunat nimeni şi eram aşteptaţi jos. Când am coborât am fost sunaţi de jurnalişti să întrebe dacă nu mai ajungem la Parchet.

Ne-am consultat cu toţii telefoanele mobile şi nu aveam niciun apel ratat de la Parchet, nu aveam nici vreun e-mail cu vreo citaţie.

S-a dorit acest scenariu extraordinar care a fost pus în operă ca, în loc să venim la un simplu telefon, a trebuit să aflăm noi cei din urmă, după ce am fost luaţi din stradă”, a acuzat, marţi seară, avocatul Florin Cojocaru, după ce clienţii săi au fost reţinuţi.

Acesta a menţionat că oamenii din Crevedia afectaţi de explozii vor fi despăgubiţi.

”Un mesaj acum şi pentru oamenii din Crevedia, indiferent de aceste circumstanţe şi împrejurări, angajamentul nostru rămne luat şi oamenii din Crevedia care au avut de suferit trebuie să ştie căîn continuare, cu aceeaşi voinţă, urmărim să le fie reparate toate pagubele”, a mai spus el.

Avocatul a subliniat că s-a lucrat la acest dosar, fără ca apărarea să ştie vreun detaliu.

”La îndrumarea mea nu va da declaraţii. Nu este un mandat motivat, dar se poate proceda şi aşa. (...) strategia de apărare poate fi diferită de la un minut la altul. Am învăţat ce importantă este presa.

Un stat întreg a fost mobilizat sub toate formele şi cu toate resursele vreme de 10 zile, fără ca noi în apărare să ştim vreun detaliu din dosar, pentru că noi până astăzi nu am avut calitate şi nu am putut participa la niciun act, în condiţiile în care statul a avut asemenea resurse rezervate şi alocate, pentru 10 zile în care s-a lucrat foarte intens pe diferite segmente.

Cum puteam eu ca avocat să aleg să dăm astăzi vreo declaraţie? (...) Evident că până nu mă dumiresc ce Dumnezeu se întâmplă în tot dosarul şi în toate aceste proceduri, mai întâi mă feresc de scenarii dinainte stabilite”, a mai adăugat el.

Florin Cojocaru a afirmat că, din punctul lui de vedere, clienţii săi au calitate de suspecţi, însă Parchetul susţine că sunt inculpaţi.

”După mine, dânşii sunt suspecţi şi după ce am citit în comunicatul transmis de Parchet către media şi către toată lumea, mai puţin către mine, ei fi inculpat. Şi societatea pe care au o reprezint înţeleg că are şi ea calitate de... (...) Nu am dat declaraţii astăzi pentru că trebuie să avem şi noi o minimă informaţie din acest dosar. Declaraţiile sunt cele asumate public, că se reface tot”, a mai precizat avocatul apărării.

Acţionarii firmei care deţinea staţia GPL de la Crevedia au fost audiaţi, marţi, la Parchetul General. Procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore, sub acuzaţia de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Firma ”a funcţionat în mod sistematic prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale”

