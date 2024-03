După ce a învins-o pe Simona Halep la revenirea în tenis, Paula Badosa a fost eliminată în turul al doilea, de la Miami, de Aryna Sabalenka, care a învins-o cu 6-4, 6-3, deși trece prin momente delicate cauzate de moarte fostului iubit.

Întrebată despre încărcătura mentală a partidei, Paula Badosa a vorbit despre tăria psihică a bunei sale prietene şi despre separarea vieţii private de tenis: ambele sunt jucătoare profesioniste şi, când coboară în arenă, fac o distincţie clară între legăturile din viaţa de zi cu zi şi misiunea pe care o au pe teren.

"Nu a fost confortabil să joc împotriva celei mai bune prietene, mai ales în contextul situaţiei în care se află. Amândouă suntem destul de puternice mental, însă, suntem femei puternice. Ea a arătat asta de multe ori, cred că şi eu am demonstrat acelaşi lucru.

Am știut să ne deconectăm în acele două ore de relaţia noastră. Ea a jucat foarte bine, cred că şi eu am evoluat decent pentru momentul în care mă aflu. Am trecut prin multe în viața noastră și știm să desprindem de emoţii.

Nu m-a surprins deloc (n.r. nivelul Arynei). Așa cum am spus, este o femeie foarte, foarte puternică, cu o personalitate grozavă. O cunosc foarte bine și știam că va juca foarte bine, aşa cum o face întotdeauna. I-am spus la final că sper să câştige turneul", a dezvăluit Badosa în conferinţa de presă de după partidă, conform eurosport.ro.

