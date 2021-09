Fructele de pădure, noul ”aur” din Apuseni. Miile de culegători fac bani, iar producția merge aproape integral la export

Mii de oameni din toate colțurile țării cutreieră în fiecare vară culmile montane pentru a aduna fructe de pădure. De mai mulți ani, acestea sunt noul ”aur” din Apuseni.Producţia anuală este estimată de silvicultori la peste 300 de tone și ia, ca în fiecare an, în cea mai mare parte, calea Occidentului, unde fructele sunt folosite în industria alimentară şi farmaceutică. Se exportă 90 la sută din producția de afine, zmeură, dar și măceșe și porumbele. Luna august este, în fiecare an, sezonul de vârf pentru culegătorii de afine din satele risipite de pe valea Arieșului Mare, din județul Alba. Este perioada din an în care pot câștiga frumușel din vânzarea fructelor de pădure. Vorbim de o muncă migăloasă și deloc ușoară. Culegătorii trebuie să se scoale cu noaptea-n cap și ajung să umble prin păduri și 20 de kilometri, în căutarea fructelor negre.Sunt localnici care câștigă și 25.000 de lei pe perioada întregului sezon, care începe la mijlocul lunii iunie în zonele mai joase și se întinde până în septembrie, pe crestele munților. Afinele se vând în această perioadă cu circa 10-15 lei/kilogram. Un culegător harnic poate să adune cu un piaptăn (gheară) special și 20 de kilograme într-o zi. Marfa parfumată este preluată zilnic de silvicultori sau de alți intermediari. Direcţia Silvică Alba deține un centru de colectare în comuna Bistra unde sunt primite fructele de pădure culese din întreaga zonă a Apusenilor din județul Alba.Aici sunt preluate, cântărite, recepţionate şi pe urmă depozitate într-o cameră de aşteptare. Din acea cameră, ele trec mai departe la o prerăcire la -5 grade Celsius, iar pe urmă ajung în camera de șoc la -35 de grade Celsius. În momentul în care se face livrarea, ele trebuie să rămână la o temperatură de cel puţin -18 grade C, în camera frigorifică din TIR-urile care asigură transportul. Cel puțin un TIR pe săptămână pleacă de la centrul de fructe din Bistra.Afinele culese din pădurile județului Alba ajung în țări precum Germania, Austria, Italia, Olanda. Firmele din Occident oferă până la 2.500 de euro pe tona de afine. Străinii apreciază fructele de la noi, întrucât sunt culese din flora spontană, nu sunt afectate de poluare, netratate cu substanţe chimice de fertilizare sau de combatere a dăunătorilor. În Occident sunt folosite în industria alimentară şi farmaceutică . Nu ar fi exclus ca după procesare să ajung sub formă de gemuri, iaurturi cu fructe, sau creme de îngrijire corporală și în magazinele din România, la un preț dublu sau chiar triplu față de ceea ce s-ar putea face pe piața autohtonă.Medicii spun că afinele ajută la reglarea circulaţiei sangvine, au efect antiseptic, antidiareic şi diuretic şi combat depunerile de grăsime. Afinul creşte în păduri montane rărite, pe pajişti montane şi subalpine, mai ales pe versanţii umbriţi şi umezi.