Tatăl unui licean din SUA, autor al unui masacru, a fost găsit vinovat de omor prin imprudență. Câți ani de închisoare riscă bărbatul VIDEO

Un bărbat din SUA, tatăl unui licean condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a ucis în 2021 patru elevi în şcoala sa cu o armă oferită de părinţi a fost găsit vinovat joi, 14 martie, de omor prin imprudenţă, la câteva săptămâni după un verdict similar pentru mama adolescentului, notează AFP.

După ceva mai mult de o zi de deliberări, cei 12 juraţi au dat verdictul, potrivit presei americane. James Crumbley, 47 de ani, a fost judecat pentru rolul său în masacrul comis de fiul lui, Ethan Crumbley, în liceul său din Michigan (nordul Statelor Unite).

Găsită vinovată la începutul lui februarie tot de omor prin imprudenţă, condamnarea lui Jennifer Crumbley, mama lui Ethan Crumbley, urmează să fie pronunţată pe 9 aprilie.

Părinţii au fost urmăriţi penal pentru omor prin imprudenţă ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei legale de a controla acţiunile copilului lor, în vârstă de 15 ani la momentul faptelor.

Ei riscă până la 15 ani de închisoare.

