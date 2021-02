VIDEO INCREDIBIL Seicul lui PSG, huiduit la Barcelona pentru ca vrea sa-l ia pe Messi. "Hotule, lasa-l in pace"

"Hotule, lasa-l in pace pe Messi", "Fiu de t...", i-au scandat fanii lui Nasser al-Khelaifi, sosit la Barcelona pentru meciul din turul optimilor Ligii Campionilor.Protestele fanilor au aparut dupa ce PSG a incercat in repetate randuri sa-l achizitioneze pe Messi.Contractul lui Messi cu Barcelona se termina in aceasta vara. Pe langa PSG si Manchester City il doreste pe superstarul argentinian, unde este dorit de Guardiola.CITESTE SI: