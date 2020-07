Traian Basescu, despre candidatura la Primaria Capitalei: "Daca va fi nevoie, o sa o fac. Depinde daca se va reusi o alianta corecta"

"Daca va fi nevoie, o sa o fac. Depinde care sunt evolutiile. Daca se va reusi o alianta corecta a fortelor de dreapta, sigur ca PMP, care l-a sustinut pe Nicusor Dan de la bun inceput, va fi in regula, dar daca va fi o alianta in care sa se spuna, voi sustineti-l pe Nicusor Dan, dar noi nu suntem de acord cu liste comune la Consiliul General sau la sectoare, asta e bataie de joc. Adica eu doar sa sustin candidatul altcuiva, asta nu functioneaza si atunci toate optiunile sunt deschise pentru promovarea PMP", a declarat Traian Basescu, la Digi 24, marti seara.La inceputul acestei luni, presedintele PMP, Eugen Tomac , a afirmat ca Traian Basescu are capacitatea de a mobiliza un numar suficient de cetateni pentru a primi cel de-al treilea mandat de primar al Capitalei. El spune ca partidul ia in calcul aceasta candidatura, daca partidele de dreapta nu vor ajunge la un consens in ceea ce priveste desemnarea unei liste de candidati comuni in primul rand pentru Consiliul General.