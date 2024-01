Netanyahu se opune înfiinţării unui stat palestinian în orice scenariu după Războiul din Fâşia Gaza. Contradicții cu SUA pe acest subiect

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat joi, 18 ianuarie, că a transmis Statelor Unite că se opune înfiinţării unui stat palestinian în orice scenariu de după Războiul din Fâşia Gaza.

Ies astfel la iveală disensiuni puternice între cei doi aliaţi la trei luni de la lansarea ofensivei în enclavă cu scopul de a elimina liderii Hamas.

Statele Unite au cerut Israelului să-şi reducă intensitatea ofensivei şi au subliniat că vor să se înfiinţeze un stat palestinian după acest război, cel mai lung, sângeros şi distructiv între cei doi inamici.

Însă, într-o conferinţă de presă transmisă în întreaga ţară, Netanyahu a anunţat joi că vrea să continue ofensiva până la o ”victorie decisivă împotriva Hamas” a Israelului.

El a respins idea unui stat palestinian şi a subliniat că le-a transmis americanilor această poziţie.

”În orice acord viitor, Israelul are nevoie să controleze tot teritoriul de la vest de Iordan”, a anunţat Netanyahu în această conferinţă de presă.

”Asta contravine ideii de suveranitate. Ce poţi să faci?”, a continuat el.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday rejected the US' calls for the establishment of a Palestinian state postwar and said Israel "has to control the entire area from the river to the sea."pic.twitter.com/1xCgmOJ6rf