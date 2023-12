Beyoncé a dat lovitura în America. Se anunță câștiguri uriașe pentru cunoscuta solistă

"Renaissance", un film-concert scris, regizat şi produs de Beyoncé, a ajuns în fruntea box office-ului nord-american cu încasări de 21 de milioane de dolari în weekendul de debut, potrivit Variety.

Se numără printre cele mai bune debuturi pentru un film-concert, alăturându-se "The Eras Tour" al lui Taylor Swift (cu 92,9 milioane de dolari), "Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert" din 2008 (31,1 milioane de dolari), "Justin Bieber: Best of Both Worlds Concert" din 2011 (31,1 milioane de dolari), "Justin Bieber: Never Say Never" şi "Michael Jackson: This Is It" din 2009 (23,2 milioane de dolari).

Potrivit distribuitorului său, AMC Theatres, este pentru prima dată în ultimele două decenii când un film a avut o premieră de peste 20 de milioane de dolari în weekendul care urmează Zilei Recunoştinţei, care este o perioadă notorie pentru cinematografe.

Pe plan extern, "Renaissance" nu a fost pe măsura proiecţiilor şi a generat doar 6,4 milioane de dolari în 94 de teritorii. La nivel mondial, filmul a obţinut 27,4 milioane de dolari.

La fel ca "The Eras Tour" al lui Swift, care a generat 250 de milioane de dolari la nivel global începând din octombrie, "Renaissance" este unic, deoarece este distribuit de AMC Theatres, mai mult decât un studio tradiţional.

Beyoncé va primi aproximativ 50% din încasările din box-office, iar AMC va lua o mică taxă de distribuţie. Vânzările de bilete în cinematografe nu se vor apropia nici pe departe de cifrele de afaceri ale turneului propriu-zis, care se pare că a adunat în întreaga lume suma impresionantă de 579 de milioane de dolari.

Ads

De asemenea, nou în clasamentul box office, filmul de acţiune "Silent Night", produs de Lionsgate, a eşuat cu 3 milioane de dolari din 1.870 de cinematografe şi a aterizat pe locul nouă. A ratat aşteptările deja scăzute de 6 milioane de dolari până la 8 milioane de dolari, ceea ce nu este un început promiţător pentru un film lansat la scară largă. Potrivit PostTrak, publicul din weekendul de deschidere pentru "Silent Night" a fost format în proporţie de 64% din bărbaţi şi 75% din spectatori cu vârsta peste 25 de ani.

Regizorul din Hong Kong John Woo a regizat "Silent Night", care nu are niciun dialog şi care a obţinut un calificativ "C" la CinemaScore din partea publicului. Joel Kinnaman joacă rolul unui familist care coboară în lumea interlopă pentru a răzbuna moartea fiului său cel mic în ajunul Crăciunului. Lionsgate consideră că serviciile video la cerere premium pentru "Silent Night" vor compensa orice deficienţe de box office.

Un alt debut, un film de acţiune ştiinţifico-fantastic, "Godzilla Minus One", a surprins pe locul al treilea, cu 11 milioane de dolari din 2.308 de săli. Este un început bun pentru filmul cu un buget de 15 milioane de dolari, care a obţinut deja 23 de milioane de dolari în Japonia. Toho International susţine filmul, care a depăşit deja rulajul în cinematografe al celei mai recente lansări americane a distribuitorului, "Shin Godzilla" din 2016 (2 milioane de dolari în total).

Ads

Tot în acest weekend, la nivel naţional, a avut loc premiera thrillerului ştiinţifico-fantastic biblic "The Shift", care a ajuns pe locul opt, cu 4,2 milioane de dolari din 2.405 locaţii. Angel Studios, care a lansat în această vară "Sound of Freedom", un succes de răsunet, se află în spatele "The Shift", a cărui poveste este inspirată din cartea lui Iov.

"Hunger Games:The Ballad of Songbirds and Snakes", "Trolls Band Together", de la Universal şi DreamWorks Animation, şi "Wish", de la Disney, au completat clasamentul încasărilor interne.

Prequel-ul "The Hunger Games" a coborât pe locul al doilea, adăugând 14,3 milioane de dolari din 3.691 de săli de cinema în al treilea weekend de la lansare. "The Ballad of Songbirds and Snakes", cu Rachel Zegler şi Tom Blyth în rolurile principale, într-o acţiune-aventură care se petrece cu zeci de ani înainte de aventurile lui Katniss Everdeen, a generat până în prezent 121 de milioane de dolari în America de Nord şi 243,9 milioane de dolari la nivel global.

Ads

Pe locul patru, "Trolls Band Together" a adunat 7,6 milioane de dolari din 3.613 săli în al treilea weekend pe marele ecran. Până în prezent, filmul de animaţie "Threequel" a încasat 74,2 milioane de dolari la nivel naţional şi 160 de milioane de dolari la nivel mondial, faţă de un buget de 95 de milioane de dolari.

Filmul de familie "Wish", produs de Disney, a completat topul primelor cinci locuri, cu 7,4 milioane de dolari din 3.900 de locaţii în a doua sa lansare, în scădere cu 63% faţă de debut. Fabula muzicală animată, despre Steaua dorinţelor pe care şi-au pus-o atâtea personaje Disney, se prefigurează a fi ultimul blockbuster neperformant al studioului în 2023. A costat 200 de milioane de dolari şi a adunat până acum doar 41 de milioane de dolari în America de Nord şi 81 de milioane de dolari în întreaga lume.

"Napoleon", de Ridley Scott, a coborât pe locul şase, cu 7,1 milioane de dolari din 3.500 de săli de cinema în weekend, o prăbuşire dură de 66% faţă de weekendul de lansare. Epopeea istorică, susţinută de Apple şi distribuită de Sony, a avut încasări de 45,7 milioane de dolari. Este o rată de participare neimpresionantă pentru un film care are un preţ de 200 de milioane de dolari.

Ads

"Napoleon" s-a descurcat mai bine în box office-ul internaţional, unde filmul condus de Joaquin Phoenix a obţinut 90 de milioane de dolari din 63 de teritorii. La nivel mondial, a obţinut încasări de 136,6 milioane de dolari.

"The Marvels", de la Disney, a generat venituri de 80 de milioane de dolari pe plan intern, după patru săptămâni de la lansare. "The Marvels" rămâne primul film din această franciză extinsă care nu ajunge la 100 de milioane de dolari în box office-ul intern. Cu 197 de milioane de dolari la nivel global este filmul MCU cu cele mai mici încasări din toate timpurile, după "The Incredible Hulk" din 2008 (264 de milioane de dolari).