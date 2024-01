Cine e românca laureată cu un premiu Emmy la Los Angeles. Serialul care a consacrat-o

Serialele "The Last of Us", "The White Lotus", "The Bear" şi "Beef" au obţinut, sâmbătă, victorii importante la Premiile Creative Arts Emmy, scrie Variety.

"The Last of Us" de la HBO a fost de departe favoritul, cu opt victorii. "The Bear" de la FX, "Wednesday" de la Netflix şi "The White Lotus" de la HBO au câştigat câte patru. "Beef", de la Netflix, a luat trei trofee în prima seară a celor două ediţii ale premiilor Creative Arts Awards, care au avut loc la Teatrul Peacock din centrul oraşului Los Angeles.

Câştigurile pentru "The Last of Us" au inclus rolul de actor şi actriţă invitată într-un serial dramatic pentru Nick Offerman şi, respectiv, Storm Reid. De asemenea, serialul a fost premiat pentru efecte vizuale, imagine, sunet şi alte categorii cheie.

Judith Light s-a impus ca actriţă invitată într-o comedie pentru "Poker Face", în timp ce favoritul din "Ted Lasso", Sam Richardson, a luat statueta pentru actor invitat într-o comedie.

Roku Channel a învins concurenţi mai consacraţi şi a luat premiul pentru film de televiziune cu "Weird: The Al Yankovic Story". Adevăratul Yankovic a fost prezent pentru a accepta trofeul, exprimând sentimente împărtăşite şi de ceilalţi câştigători. "Trăieşte viaţa pe care vrei să o trăieşti. Fii atât de ciudat pe cât vrei să fii. Credeţi-mă, nu veţi găsi niciodată fericirea adevărată până când nu veţi putea accepta cu adevărat cine sunteţi", a spus Yankovic în timp ce echipa "Weird" a revendicat ultimul premiu al serii.

Sezonul 2023 al premiilor Emmy a fost amânat cu trei luni din cauza conflictelor de muncă de anul trecut de la Hollywood.

Ads

"Daisy Jones & the Six" de la Amazon Prime Video şi "The Marvelous Mrs. Maisel" au obţinut câte două premii. "Daisy Jones" s-a impus pentru costume de epocă. Vorbind în culise, designerul de costume Denise Wingate a numit serialul "un cadou" şi a precizat că a crescut în Los Angeles în anii 1970, aşa că a cunoscut foarte bine lumea din serial. "Mă strecuram în cluburi cu un act de identitate fals de la o vârstă foarte fragedă. Aşa că am simţit că acesta este primul proiect căruia am ştiut că îi pot da autenticitate", a spus ea.

Printre premiile pentru "Beef" se numără şi cel pentru distribuţia într-o miniserie sau antologie. Charlene Lee, directorul de casting al "Beef", a citat în special episodul opt, deoarece a fost nevoie să distribuie numeroşi actori care să interpreteze aceleaşi personaje la vârste diferite. "A fost un puzzle de a pune totul cap la cap, iar asta a fost o căutare amuzantă". a spus Lee. "A fost satisfăcător să găsim fiecare piesă, pentru că a fost un episod greu".

"Doamne, e o nebunie", a spus John Koyama când a acceptat premiul pentru coordonarea cascadoriilor din "The Boys" de la Prime Video. Natalie Kingston, director de imagine, a câştigat pentru miniseria "Black Bird" de la Apple TV+.

Ads

Ed Sheeran a câştigat primul Emmy, pentru melodia "A Beautiful Game" din "Ted Lasso", la categoria muzică originală şi versuri. Cântăreţul şi compozitorul, care nu a fost prezent, se află acum la jumătatea drumului spre EGOT, după ce a câştigat anterior patru Grammy.

Danny Elfman, colaborator al lui Tim Burton şi câştigător al premiilor Grammy, de asemenea absent, se află la jumătatea drumului spre EGOT cu o victorie pentru muzica din "Wednesday".

Bianca Boeroiu, make-up artist, a primit premiul Emmy pentru cel mai bun machiaj, alături de cele patru femei care au făcut machiajul actorilor din serialul lui Tim Burton.

Academy Television a început sâmbătă să decerneze premiile Creative Arts Emmy, care vor continua duminică la Teatrul Peacock din Los Angeles.

Ads