Pr. Vasile Rus: Sustinem revenirea domnului Radu Preda la conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului

In numele urmasilor martirilor anticomunisti ucisi de securitate, subsemnatul preot Rus Vasile din Nepos, nepot al primarului Toader Dumitru din Rebra ucis de securitate in 24 iunie 1949 in Dealul Crucii cu bucurie am primit astazi vestea demisiei doamnei Alexandra Toader de la conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ! Respectiva doamna a anulat partea practica a deshumarii martirilor anticomunisti si inmormantarea lor cu ritual