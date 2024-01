Români care nu deschid ușa preotului: "L-am întrebat în secunda doi ce căuta în casa mea fără să îi dau eu drumul?"

În această perioadă a anului preoții merg din casă în casă pentru a le sfinți de Bobotează. Unii români resping obiceiul și refuză să deschidă ușa.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online.

"Popa și vizitele lui de Bobotează"

"Stau la bloc, și așa cum știți și voi este momentul în care preotul se plimbă cu băieții să mai adune ceva bani de Bobotează. Nu știu cum e pe la voi, dar la mine trimite înainte cu câteva minute ajutoarele să bată la ușă să îi confirmi sau nu că atunci când vine îl primești. Eu nu sunt fan al acestor întâlniri și nu primesc de obicei....

Asta până ieri. Știam că trebuie să sosească dar eu știind că nu o să îl primesc am intrat să fac duș. Am auzit bătaia la ușă la un moment dat, dar nu am ieșit (știam că e ajutorul lui). Termin dușul ies din baie când dau nas în nas cu popa care deschisese ușa de la intrare. Noroc că eram îmbrăcat: -)... L-am întrebat în secundă doi ce caută în casa mea fără să îi dau eu drumul? Păi... Știți, Boboteaza... (îmi venea să îi zic câteva)... L-am lăsat să își facă treaba cu Iordan...

Când să plece se oprește și aștepta bani.. "păi dacă aveți să ajutați biserica cu ceva?"... Eu zic că nu fiindcă e muncă în folosul comunității, iar eu nu am cerut asta... A ieșit și trântit ușa. Nu sunt cel mai mare creștin și în principiu nu am nimic cu subiectul, dar mă deranjează că îmi dau seama că umblă mai mult pentru bani decât pentru evenimentul în sine....Așteaptă mereu bani să îi dai... Cât îi dai e binevenit dar dacă îi dai puțin pare că nu e prea fericit... La voi cum e?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Popa al meu e om cu caracter"

În comentarii, unii nu înțeleg obiceiul de a sta cu ușa descuiată, alții dezaprobă gestul preotului de a încerca ușa și de a intra neinvitat.

"Stai că am un șoc. Voi stați la bloc cu ușa descuiată?"

"Încuie ușa, data viitoare poate intră unu care nu-i popa și îți ia direct "ajutorul", nu îl cere.

Dar da, de când eram mică am văzut că așa se face, vine popa și dacă nu e ușa deja deschisă, o deschide el, sau mă rog, încearcă."

"Popa al meu e om cu caracter.

Face naveta de la Otopeni până în Alexandria să își facă slujbele.

El și fratele lui au moștenit că afacere un hotel din Otopeni de la tatăl lor, e vorba de milioane de euro.

Omul asta a ales totuși să renunțe la tot ce a însemnat averea tatălui și a ales să ducă o viață modestă, conduce un golf 6 și niciodată nu a cerut bani de bobotează de la nici un vecin, acceptă totuși dacă îi dai din proprie inițiativă.

Mereu încearcă să spună o vorbă bună și să dea un sfat și sincer îl respect pe omul asta."

"Sunt oameni și oameni, nu toți sunt corupți"

"Eu sunt ateu, dar mama nu e, în consecință primim preotul, ocazional.

Niciodată n-a cerșit bani și când întreabă cineva cât să dea răspund cu "cât puteți dumneavoastră". Nu strâmbă din nas indiferent de suma.

Presupun că sunt oameni și oameni, nu toți sunt corupți și nașpa."

"Băi eu am deschis ușa, i-am întrebat ce vor și le-am spus “nu primesc, mulțumesc, nu sunt creștină.” Le-am zâmbit și le-am urat spor la treabă! Așa fac de ani de zile și e ok, fiecare cu treaba lui."

"Am pățit la fel"

"Eu am pățit la fel, dar l-am dat afară direct, fără explicații sau scuze. Cum să între în casă fără să îi dau eu voie?

Sunt o persoană credincioasă, dar deloc religioasă. Iar preoții ortodocși din România generează mai mulți atei decât știință. Sunt lacomi, afiliați politic, dezgustători."

"Este incredibil tupeul

Popa asta de care zic eu acum 10 ani avea Logan. Apoi a avut un Nissan Patrol. Acum are un X5 nou nouț... Păi din ce salariu!? 4000 cât au popii??? Fiecare cu jobul lui, dar frate, nu se dau chitanțe pentru mai nimic... Se fură pe față. Mai trebuie să îmi recomande cu cine să votez și le-am auzit pe toate de la el."

"Eu mă asigur că am închisă poartă și că Nero e pregătit Ultima dată mi-a udat televizorul, nu merci!"

"Toată lumea vorbește de încuiat ușa, dar problema e de ce a intrat un om în care ar trebui să ai încredere, în casa cuiva, neinvitat. Nu cred că oamenii percutează cât de gravă e chestia asta."

"Stai că nu îmi vine să cred ce citesc în unele comentarii… deci e o experiența comună faptul că popa încearcă clanța dacă nu deschizi?".

