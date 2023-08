"Nu sunt prea trist" Reacția lui Boloni, care a încasat-o cu 5-1 de la fosta echipă

"Nu sunt prea trist", a declarat antrenorul român Ladislau Boloni după înfrângerea grea suferită de echipa sa, Metz, 1-5 la Rennes, duminică în prima etapă din Ligue 1, scrie ziarul Le Figaro.

Boloni, care a promovat-o pe Metz în elită, a recunoscut superioritatea lui Rennes, formaţie pregătită de el între 2003 şi 2006.

"Nu sunt prea trist, rezultatul este atât de logic încât nu merită să cauţi scuze. Am jucat împotriva unei echipe care este rapidă, care stă mai bine ca noi în ce ceea ce priveşte contactele fizice şi experienţa. Scopul este să învăţăm cât mai repede. Am văzut câteva situaţii liniştitoare, dar foarte puţine. (...) Am jucat împotriva unei echipe puternice în Franţa, de un nivel înalt. Ca să jucăm cum trebuie în prima divizie, mai sunt nişte lucruri pe care trebuie să le facem", a spus fostul mare internaţional român.

Tot duminică, vicecampioana Lens a fost învinsă cu 3-2 la Brest după ce a condus cu 2-0. În aceeaşi zi, Monaco s-a impus cu 4-2 pe terenul lui Clermont, două din golurile învingătorilor fiind semnate de Wissam Ben Yedder, jucător care în urmă cu câteva zile a fost inculpat pentru viol şi agresiune sexuală.

Sâmbătă, campioana PSG nu a reuşit decât o remiză albă în meciul de casă cu Llorient.

Rezultatele etapei:

vineri

Nice - Lille 1-1

Au marcat: Laborde (18), respectiv Diakite (90+4)

sâmbătă

Marseille - Reims 2-1

Au marcat: Ounahi (23), Oliveira (73), respectiv Ito (10)

PSG - Lorient 0-0

duminică

Brest - Lens 3-2

Au marcat: Del Castillo (45+2 - penalty, 87 - penalty), Lala (56), respectiv 2 Sotoca (11), Machado (22)

Montpellier - Le Havre 2-2

Au marcat: Adams (58, 60), respectiv Lloris (5), Grandsir (90)

Nantes - Toulouse 1-2

Au marcat: Mohamed (13 - penalty), respectiv Aboukhlal (62), Nicolaisen (90+1)

Clermont - Monaco 2-4

Au marcat: Wieteska (7), Saracevic (53), respectiv De Oliveira Campos (26), Ben Yedder (43, 70), Akliouche (90+3)

Rennes - Metz 5-1

Au marcat: Kalimuendo (20), Gouiri (51), Doku (67), Salah (87, 90+4), respectiv Maziz (21)

Strasbourg - Lyon 2-1

Au marcat: Bellegarde (63), Mothiba (75), respectiv Tagliafico (88)