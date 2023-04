Românii sunt copleșiți de scumpiri iar creșterile de prețuri se resimt din plin și la evenimentele importante din familie. Pentru botezuri și nunți bugetul trebuie să fie mai generos pentru plata meniului la restaurant, dar și pentru biserică, în unele situații.

Este cazul relatat pe Facebook de un român care în calitate de naș a fost înștiințat de preotul care urmează să boteze copilul peste o săptămână că tariful a crescut cu o sută de lei. Totuși, acesta nu oferă chitanță pentru suma de bani pe care o solicită.

"Am și eu o situație care nu îmi este clară, vă rog să mă îndrumați cu sfaturi. Duminică, pe 7 mai, avem un botez, adică botez un copil, într-un sat din județul Călărași. S-au stabilit detaliile și am ajuns la partea cu biserica.

Am luat legătura cu părintele din acel sat și l-am întrebat cât este plata pentru un botez, mi-a spus că 5 milioane, ieri am fost sunat de acel părinte și mi-a comunicat că nu mai este 5 milioane, este 6, că s-au mai scumpit una alta.

Atunci eu l-am întrebat dacă pentru acești bani dumnealui îmi dă chitanță, mi-a răspuns sec că nu, el nu dă chitanță, ce mă sfătuiți să fac în condițiile în care timpul este prea scurt să mai dăm înapoi", a scris acesta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Nu este obligatoriu să plătești aceste servicii"

În comentarii, membrii grupului i-au dat sfaturi sau au relatat experiențe personale.

"Eu l-aș lăsa să facă slujba și la final nu i-aș da nimic. Că nu are ce să facă. În teorie nu are voie să ceară nimic."

"Aș face denunț la DNA. Popii ăștia s-au îmbogățit, nu se percepe taxa pentru botez nunți, înmormântări. Biserica este o instituție a statului ca oricare alta, primării, ANAF."

"Citiți legea și o să vedeți că nu este obligatoriu să plătești aceste servicii. Se poate dona o mică sumă de bani în contul bisericii, dar cu chitanță."

"Taxa de botez este fixă, pentru care se dă chitanță!"

"Am primit o chitanță neștampilată"

"Dar cei care nu au acești bani, rămân cu copilul nebotezat? Sunt oameni sărmani care nu vor decât să își creștineze copilul și nu au bani de întins mese și să plătească atât la biserică."

"Am botezat la o biserică din oraș în 2021, am întrebat preotul cât este taxa și ne-a zis că biserica nu are taxă, să mergem la domnul care vinde lumânări și să dăm după posibilități. Toate bune și frumoase, am mers la domnul vânzător și surpriză, ne-a spus că taxa este 400 lei, am zis ok, dar dorim și chitanță. Ce să vezi, am primit o chitanță neștampilată, nesemnată. Oho, mi-au venit nervii și am făcut un mic circ în valoare de 400 lei. În final ne-a spus să oferit cât dorim. Păi așa mai stăm de vorbă, nu să ne luați de proști."

"Să nu-i dai nimic pentru că botezul intră în atribuțiile lui, el are salariu pentru așa ceva."

"Mergeți la altă biserică, taxa nu cred că este mai mult de 100 sau 150. Acum 9 ani era 50. Pentru care am primit chitanță."

"Ați văzut în ce case stau?"

"Prea mult, este strigător la cer, păi voi ați văzut în ce case stau și ce mașini au, și asta doar din vina noastră."

"Tradiția bisericii - bani fără chitanță, adică la negru."

"Căutați altă biserică. Eu am 22 de fini botezați și 5 cununați, dar niciodată nu mi-a pus preț. Am dat cât am vrut."

"Mergeți, botezați copilul, că nu mai aveți timp să căutați altă biserică, și la sfârșit îi dați cât vreți, dacă nu vă dă chitanță, doar nu cheamă poliția că nu-i dați cât vrea el."