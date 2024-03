Medicii de la Maternitatea Botosani nu fac avorturi la cerere - Zero avorturi la Botosani

Statisticile arata ca in spitalele de stat din Romania se efectueaza foarte putine avorturi la cerere sau chiar deloc. La Botosani au fost inregistrate zero, iar cele mai multe in judetul Mures.La inceputul lunii martie, Asociatia Moaselor Independente a publicat o statistica a numarului de avorturi realizate la cerere in spitalele de stat din Romania. Potrivit acestei statistici, la Botosani intr-un an de zile au fost efectuate zero avorturi la cererela Spitalul Judetean "Mavromati" pe ... citește toată știrea