Seful statului a promulgat legea privind "educatia pentru sanatate in scoli". Un alt nume pentru educatie sexuala

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea ce prevede ca in scoli sa se deruleze, din clasa a VIII-a, numai cu acordul scris al parintilor, "programe de educatie pentru sanatate, in vederea prevenirii contractarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor", relateaza News.ro, care citeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Legea fusese trimisa spre reexaminare in Parlament. In versiunea initiala, proiectul prevedea ca "in unitatile scolare se deruleaza ... citeste toata stirea