De ce pozează Britney Spears complet goală pe rețelele sociale. "Am alergat dezbrăcată pe insulă"

Cântăreaţa pop americană Britney Spears, care s-a eliberat în urmă cu doi ani de o controversată tutelă exercitată în principal de tatăl ei, și-a publicat autobiografia în toamnă.

Intitulată "The Woman In Me" ("Femeia din mine") şi descrisă ca fiind "o poveste incredibil de emoţionantă despre libertate, glorie, maternitate, supravieţuire, credinţă şi speranţă", cartea a ajuns deja și în librăriile din România.

Vedeta pop, care a devenit cunoscută în adolescenţă cu hitul "Baby One More Time" şi a continuat să înregistreze o serie de alte melodii, printre care "Oops!... I did it again" şi "Toxic", a fost plasată sub tutelă legală în 2008 după ce a dat semne de probleme psihologice. Aproape paisprezece ani mai târziu, şi la capătul unei saga juridice de mare anvergură, un tribunal din Los Angeles a ridicat tutela, pe care cântăreaţa o considerase "abuzivă", în noiembrie 2021, permiţându-i să-şi recapete controlul asupra vieţii personale.

De atunci, Britney Spears, postează clipuri și fotografii provocatoare pe rețelele sociale. Într-unele dintre aceste postări, ea este complet goală.

"Știu că mulți oameni nu înțeleg de ce îmi place să fac poze cu mine goală sau în rochii noi", a spus ea în carte.

"Dar cred că dacă ar fi fost fotografiate de alți oameni de mii de ori, împinse și pozate pentru a avea aprobarea altora, ar fi înțeles că mă bucur foarte mult să pozez așa cum mă simt sexy și să-mi fac propriile fotografii".

În ultima ei postare de pe Instagram, unde are 42,7 milioane de urmăritori, Britney Spears scrie: "Nu există niciun tată pe aici, așa că alerg în jurul insulei goală"