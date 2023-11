Articol de David Marinescu - Publicat luni, 13 noiembrie 2023, 19:44 / Actualizat luni, 13 noiembrie 2023 20:47Slovacul Adam Nemec (38 de ani) a fost eliminat dupa o ora de joc in FC Botosani - FC Voluntari, scor 3-3. Primul cartonas galben l-a primit in minutul 13, pentru ca a intrat in teren cu verigheta.Adam Nemec a omis sa isi dea jos verigheta si a patit-o. "Centralul" Szabolcs Kovacs a remarcat acest lucru in minutul 13, in momentul in care atacantul slovac a ridicat bratele, in semn ... citeste toata stirea