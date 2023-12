Bugetul pe 2024 e pe cale sa fie adoptat

Bugetul pe 2024 - pe cale să fie închegat. Însa înainte ca vreo indexare sau recalculare sa aibă efect, scumpirile diverse în avans, ne ajuta sa înțelegem cat contam pentru clasa politica.

Am scris că voi reveni când proiectul de buget va fi trimis spre promulgare. N-am avut răbdare până atunci, pentru că viața bate filmul, ca întotdeauna. Și niciodată în favoarea noastră. Până la buget te mănâncă dările, pline de toate ipocriziile imaginabile, fără jena că cineva ar putea să le bată obrazul.

În urmă cu 2 luni am încheiat o polița RCA pentru un autoturism Peugeot, vechi, mă jenez să spun cât. Valoarea de 750 lei pentru 12 luni, mi-a retras aproape 1/3 din venitul lunar pe octombrie. A trebuit să refac actele autoturismului, din motive personale, de curând, și am avut surpriza să constat că numai în 2 luni, valoarea pe care trebuie s-o plătesc pentru înmatriculare este de 1500 lei. De ce s-a dublat, n-am reușit să aflu, știam că prin trimestrul 1, ASF a plafonat prețurile la RCA, dar poate nu am înțeles eu bine. Menționez că sunt posesor de carnet auto categoria B și C din 1971, nu am avut decât două incidente în toată experiență mea de șofer, unul în 1979 și unul în 1996, ambele fiind victima (daune ușoare). Pentru prestația mea pe drumurile publice, ca șofer amator, am primit de la cei care fac oferte RCA, categoria B6, deși mai sunt încă 2 trepte până la B8 . Mă întreb ce trebuia să mai fac să am B8, să sar de 80 de ani sau să mă opresc la 50 de ani, că așa le iese domnilor planificatori că e mai bine. Pentru cine? Nu știu, pentru mine sigur nu e mai bine.

Nu problema bonus malus mă frământă, asta e o problema gravă pentru cei intrați de curând în trafic, am auzit valori de 3-4000 lei/an la prime de asigurare, mă deranjează valoarea dublată în nici două luni, fără că cineva din ASF, Consiliul Concurenței sau alte autorități, plătite cu bani, nu glumă, să intervină, să refacă echilibrul dintre piață și clienți, pentru că nu s-a produs nici un cataclism care să justifice o asemenea majorare nesimțită pentru marea majoritate a populației, decât falimente ale unor operatori, aflați sub monitorizarea ASF. ASF are atribuții de reglementare în domeniu, are toate pârghiile de control asupra operatorilor din piața caracteristică, și mai are și un fond de reasigurare, din care ordonă plăți, în cazuri excepționale, de faliment. Mă întreb de ce nu a intervenit când a văzut umflarea asta jenantă, ei nu au familie, nu au rude, sau știu că la sfârșit de lună trebuie să trimită acelorași operatori pe care îi controlează, facturile, din care dumnealor își iau salariile. Pentru că așa a stabilit Parlamentul, și pentru ei și pentru ISCIR și pentru ANRE, ANRM și alte entități de reglementare și control, ca pe cei pe care ii controlezi, la sfârșit de lună să le ceri și un procent din venituri, pentru plata salariaților din structurile de control și reglementare. O fi bine?!

Am mai spus-o, repet, e greu să pot înțelege cum poate cineva să controleze, să corecteze, să amendeze pe un operator, dacă nu respectă legislația în vigoare, ca după aceea, la sfârșitul lunii, să se ducă la același operator cu o factură, și nu mică, pentru plata salariilor. Samariteni în economia de piață… e un film fantastic, că științific nu poate fi, care nu s-a produs, încă.

Aceiași problema este și la ANRE. Consecința – de la 0,15 lei/kwh s-a ajuns la 0,72 lei/kwh preț plafonat, deși nimeni până în prezent, nu a prezentat un raport detaliat, în care să justifice creșterea aceasta de aproape 5 ori a prețului energiei, deși s-au dispus controale, s-au dat amenzi, s-au descoperit manevre oculte, revânzări de pachete între treaderi. Iar din toate astea, statul a profitat cu vârf și îndesat, încasările indirecte crescând exponențial din 2021, singurii care am tras ponoasele acestei așa-zise “liberalizări plafonate”, fiind noi, contribuabilii, de doi ani încoace. Să refacă cineva echilibrul între costul energie și costul forței de muncă… ei aș, asta ne trebuie nouă?

Deci, dacă prin majorările utilităților, onorabilii au adus populația, în procent de peste 85%, în pragul sărăciei – așa spun documentele UE, cei care plătesc mai mult de 10% din venituri pentru utilități sunt considerați în pragul sărăciei – a trebuit să mai vină și problema RCA să pună capac la minunea asta continuă.

S-o luăm pe rând. Dacă pentru utilități, o familie de 2 persoane plătește cca 40% din venit pe timpul rece, acum cu acest RCA mai trebuie să renunțe la ½ dintr-un venit mediu, pentru care au muncit ani buni, pe simplul motiv că tarifele s-au majorat. Singure. Și gata. Nu dăm socoteală, nu ne interesează ce-i cu piața, au crescut salariile, au crescut daunele, au crescut prețurile la energie, și dacă mai vreți, mai am justificări de acest gen. Aceste tarife s-au făcut pentru alți oameni, pentru altă țară, pentru altă planetă. Altfel nu pot înțelege de ce, după atâtea falimente, grave, cu implicații profunde în piața de asigurări, care nu este autarhică, este conectată la piața globală de asigurări, nimeni, dintre cei responsabili, nu a ieșit să ne prezinte, în cazurile falimentelor răsunătoare din ultimii ani, cine a fost găsit vinovat, cine a fost sancționat, cine a plătit și care este situația recuperărilor pierderilor generate de aceste falimente. Și după ultimul eșec de răsunet al supravegherii, exercitat de ASF, falimentul Euroins, vedem că singurii care trebuie să plătim impostura, incompetența, ipocrizia celor care reglementează piața, suntem tot noi, contribuabilii. Dacă acest reglaj s-ar fi făcut în corelare cu majorarea tarifării forței de muncă, cu creșterea apriori a punctului de pensie, sau mai nou a VPR, nu era o problema gravă. În orice economie evoluată, input-urile pot fi modificate, dar în corelare cu tot circuitul economic – costul utilităților, costul forței de muncă, costul asigurărilor sociale și de sănătate. Pentru că altfel, ruperea cercului, hulit de unii -bani, marfă, bani - face ca, prin pauperizare, să producă devieri, ba politice – extremele de dreapta sau de stânga să capete relevanță, ba economice - sistemul sanitar să fie și mai aglomerat și sufocat de resurse, din cauza lipsei controlului preventiv la generațiile vulnerabile, pentru că nu au din ce să plătească consultații sau analize, cele anuale fiind din ce în ce mai puține și mai generice- iar rezultatele se văd cu ochiul liber. Toată lumea știe ce loc ocupăm la durata vieții în UE. Și dacă peste asta mai adăugăm și ultima declarație a d-lui Marcel Ciolacu cum că Comisia Europeană l-a întrebat cum pot trăi conaționalii săi cu pensii de 1500 lei/lună, avem tot ghiveciul, gata de pus pe masă. Pregătiți pentru alegeri.

Inutil să va spun că restul de 60% din venitul lunare ar fi fost alocați pentru alimente, toată lumea o știe, având în vedere “ieftinirile” la produsele de bază din ultima vreme. Propun să reluăm gluma cu măgarul olteanului și s-o facem reală. Poate așa să ne ajungă banii pentru toate majorările, visate peste noapte de “specialiști în reglementări”.

De ce trebuie să suportăm noi, participanții la traficul rutier, jocurile din piața de asigurări, asupra cărora nu avem nici un control. ASF este un reglementator al pieței asigurărilor, care ar trebui să acționeze în numele nostru, pentru că este investit de Parlament. În loc de asta, ei caută metode prin care pot mări valorile din această piață, procentul lor lunar din care își iau salariile, fiind direct proporțional cu rezultatele din piața caracteristică. Este o opinie, asta cred eu. Aș fi bucuros să fiu contrazis cu argumente.

La fel ca la ANRE, și la ASF cei care trebuiau să prevină creșterea primelor de asigurare se pare că ori dorm, ori nu-i interesează, la nivelul lor de salarii li se pare normal ca cca 400 Euro/an să fie plătiți drept asigurare RCA de șoferi români, care nu au ce face decât să se supună. La câte milioane de mașini sunt, faceți dvs. calculul… Săraca țară bogată! Problema lor e că, rupți de realitatea cotidiană, nu realizează că nimeni din piața reală nu are salarii ca domniile lor, fără să livreze nimic care să justifice sumele încasate. Nu într-o economie de piață normală.

Și asta, a fost înainte de “mărirea” cu 13,8% a pensiilor – de fapt indexare, dar e greu să separi uleiul de apă, la fel cum ai încerca să demonstrezi că nimic e mai bun decât deloc. Se repetă placa de la creșterile utilităților. Nici nu apucăm să primim o indexare, după doi ani de suportare a inflației, că vin cu noi taxe și dări, să ne aducă la disperare, ca în momentul în care ne mai mângâie cu 2-300 de lei, să zicem că l-am apucat pe Dumnezeu de un picior, ca înecații.

Vom vedea cum se vor ajusta taxele locale, care și anul acesta au fost ajustate, vom vedea cine mai iese din iarnă asta cu facturile la gaze și energie, plafonate, gata de pus pe grătar, în loc de friptură. De plătit… scapă cine poate. Nu se întreabă nimeni, de ce Hidroelectrica are restante așa de mari la încasarea facturilor. S-a trezit fronda în consumatori oare, sau culegem ce au semănat domnii și doamnele din ANRE și Ministerul Energiei? Dl. Burduja se laudă cu câteva milioane de familii care au avut facturi de 30 lei, la energie. Nu s-a gândit nici o clipă că oamenii aceia sunt ostracizați. A trebuit să vină Comisia Europeană, să-l tragă de mânecă pe dl. Ciolacu, despre viața seniorilor cu 1500 lei/lună.

Nu credeam că o să trăiesc din nou drama anilor ’80, în care văd că ne îndeasă aleșii noștri, cu restricții una după altă, cu taxe și impuneri tot mai mari, ce depășesc cu mult puterea noastră financiară, ținută jos de aceiași guvernanți. Acum nici avantajul competitiv la salarii, nu-i mai salvează, căci nu mai sunt meseriași care să lucreze pe 400 euro/lună.

Până și cei de la structurile INS s-au revoltat și își cer drepturile, ei care până acum ne tot informau cât de bine o ducem, ba cu PIB/capita, ba cu PIB-ul total, cum primeau comandă.

Se pare că nu le-a ținut de foame, de s-au răzvrătit. Mă întreb, ceilalți care nu sunt așa vizibili că ei, ce or face? Cred că o palmă dată guvernanților de cei de la INS, ar fi să calculeze, cu instrumentele pe care știu că le au (legislația, eludată cu bună știință de guvernanți, nu asigura regulile de calcul, instrumentele există), coșul minim lunar pentru 2023 și să-l publice oficial. Să știm cum stăm. Civilizația începe de la respectul existenței cetățenilor care i-au trimis în funcții de demnitate publică. Dacă acesta este dus în derizoriu, și lăsat la voia sorții, să nu se mire nimeni când, la alegeri, or să vadă monstruozități de neimaginat într-o lume civilizată, că impostori extremiști vor dicta majorități în Parlament și vor face alianțe de guvernare. Deja trend-ul se formează.

Ce folos că oferta din piața bunurilor și serviciilor este bogată și diversă, cum n-a fost niciodată, când puterea de cumpărare este adusă la piciorul broaștei, de “specialiști”, care au jurat să slujească cu devotament poporul român. Nu altul. Din toate semnalele pe care le dă piața, nu văd niciunul care să fie în favoarea contribuabililor. Cât credeți că o să mai suportăm? Sau vreți să mai provocați un nou val de migrație economică, și nu știți cum. Când o să va gândiți că noi, cei mulți, plătitori de taxe și impozite, mai trebuie să și existăm, ca voi să aveți ce colecta. Taxele se colectează dacă pot fi plătite, dacă nu, evaziunea nu are limite, eludarea la fel, și de aici până la disoluția statului nu e prea mare distanță.

Nevoia de oameni de stat, cu experiență managerială dovedită, e mai mare ca niciodată. Problema, din ce observ eu, este că e din ce în ce mai greu să faci curat într-o piață distorsionată de incompetenți care niciodată n-au plătit pentru efectele deciziilor lor. Timpul nu e pierdut. Doar trece… Și odată cu el, și viața noastră.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

