Cadavru găsit de un paznic într-un poligon auto din Galați. "Era acoperit cu o prelată şi nişte bolovani" VIDEO

Un paznic a descoperit cadavrul unui bărbat într-un poligon auto din Galați. În urma descoperirii, acesta a alertat imediat Poliția.

Bărbatul mort nu a fost încă identificat, însă a fost preluat pentru realizarea necropsiei care va stabili cauza exactă a decesului, conform antena3.ro.

„Suntem agenţi de pază aici în Grădina Publică şi noi am venit cu dânsul, ne-am uitat. Eu am sunat la 112, am anunţat organele competente. Dânşii au venit şi au constatat.

Nu l-am văzut din cauză că stă cu capul în jos şi nu l-am văzut la faţă”, a declarat paznicul care a descoperit corpul neînsuflețit.

„Vă daţi seama că aici circulă sute de oameni. Din ce am văzut acuma, nu l-am văzut că e cu capul în jos. Exact cum l-au găsit dânşii acolo. Cu faţa în jos, cu mâinile la spate, nu legate, şi acoperit cu o prelată şi nişte bolovani”, a adăugat agentul de pază.

Corpul bărbatului neidentificat a fost preluat și transportat la laboratorul de medicină legală, unde medicii vor constata cauza decesului.

