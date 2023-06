Femeia care a dormit două luni lângă cadavrul bărbatului ei. O rudă a descoperit grozăvia: ”I-a vrut pensia, că ea nu avea”

O femeie din județul Iași a dormit aproape două luni lângă cadavrul concubinului ei, spunând tuturor vecinilor că bărbatul este la spital.

În casa în care locuiau Valentin Mihai Leahu și partenera lui, Aurica, din comuna ieșeană Scânteia, s-au petrecut scene de coșmar. Bărbatul, în vârstă de 72 de ani, se pare că a făcut infarct în urmă cu aproximativ două luni. Pentru că singurul venit al familiei era pensia omului, Aurica a decis să ascundă decesul și să încaseze în continuare banii.

Nu a spus nimănui ce s-a întâmplat și a ținut cadavrul în pat până marți dimineață, când a intrat o rudă de-a lor în casă și a descoperit grozăvia.

Valentin Mihai Leahu a lucrat ca șofer în poliție, iar fratele său a fost colonel. De 5 ani s-a mutat în comuna Scânteia, în casa donată de o femeie din comună. Au început să bea alcool și trăiau de pe o zi pe alta, spun vecinii.

Localnicii au început să intre la bănuieli când au văzut că femeia venea săptămânal cu câte un bax de spirt acasă, pe care îl consuma, iar apoi cerea de mâncare prin vecini.

„Dimineața am intrat la ea în casă, fiindcă mi-a cerut ceva de mâncare. Am zis să le duc. Ea era beată. Am pornit blițul la telefon, că ei nu mai aveau becuri în casă, iar când am intrat l-am văzut putrezit pe pat, iar ea a ieșit goală pușcă înaintea mea. M-am speriat și am fugit. În spatele meu, ea țipa după mine să aștept și să vorbim. Dar n-am mai băgat-o în seamă. Am anunțat ce s-a întâmplat. Când au ajuns polițiștii ea era și mai beată. Cred că a mai consumat o sticlă de spirt între timp. E de ceva timp cu băutura în cap. L-a ținut în casă, pentru că știa că nimeni nu prea intră la ei. I-a vrut pensia, că ea nu avea cu ce să trăiască altfel. El avea vreo 14 milioane (n.r. – lei vechi, 1.400 de lei)”, mărturisește înspăimântată nașa lor, Elena Aniculăesei, potrivit bzi.ro.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

