Angajații din căminele private din Voluntari îi puneau pe beneficiari – oameni cu afecțiuni fizice și psihice – să care sute de găleți cu materii fecale după ce se înfundase canalizarea, îi băteau crunt cu coada de inox de la mop sau îi țineau nespălați sau neschimbați de haine cu săptămânile.

Componența grupului infracțional stabilită până la acest moment investigativ este următoarea:

Liderul grupului: Godei Ștefan Cristian (deține funcția de președinte al Asociației Sf. Gabriel cel Viteaz și coordonează activitatea în ansamblu)

Godei Ștefan Cristian (deține funcția de președinte al Asociației Sf. Gabriel cel Viteaz și coordonează activitatea în ansamblu) Eșalon conducere: Godei Daniel (fratele lui Godei Ștefan Cristian, coordonează activitatea C.I.A.P.A.D. Armonia), Cărăulașu Ioana-Andreea (deține funcția asistent social), Tudorancea Cristina (coordonează activitatea C.I.A.P.A.D. Sf. Gabriel cel Viteaz - deține funcția de administrator de condominii în cadrul asociației) Țicu Andrei Răzvan (D.G.A.S.P.C. Ilfov)

Membrii de încredere: Bosîncianu Florentina (psiholog, asigură sprijin grupării), Pleșa Gheorghe (asistent social superior, asigură sprijin grupării), Popa Mihaela Bianca (D.G.A.S.P.C. Ilfov.

Bosîncianu Florentina (psiholog, asigură sprijin grupării), Pleșa Gheorghe (asistent social superior, asigură sprijin grupării), Popa Mihaela Bianca (D.G.A.S.P.C. Ilfov. Membrii cu rol de execuție: Costescu Claudia (deține funcția asistent medical generalist, desfășoară activitatea la C.I.A.P.A.D. Armonia), Trifu Gheorghița, (deține funcția asistent medical generalist, desfășoară activitatea la C.I.A.P.A.D. Sf. Gabriel cel Viteaz), Ghinea Daniela (îngrijitoare), Cristea Alexandru (prestează activități diverse), Anghel Cătălina (lucrează fără carte de muncă), Petreche Toma Iulian (prestator – firmă catering).

În referatul cu propunere de arestare preventivă procurorii DIICOT arată că din cercetări rezultă cu certitudine faptul că beneficiarii de servicii sociale în cele două centre de îngrijire și asistență au fost:

Recrutați, adăpostiți și exploatați prin aservire și supunerea la muncă forțată în cadrul celor două centre, fiind angrenați în activități ce în mod normal ar fi trebuit desfășurate de către angajații centrului sau de personal specializat în acest sens pentru activitatea lucrativă respectivă.

Beneficiarii care aveau o condiție fizică și psihică mai bună au fost folosiți la activități lucrative ce presupuneau un efort fizic considerabil precum cărarea de materiale de construcții, respectiv roabe cu pietriș și saci cu ciment necesare pentru lucrări de amenajare la C.I.A.P.A.D. Armonia, activități ce în mod normal ar fi trebuit desfășurate de personal specializat în lucrări de construcții, transportul a peste 200 de găleți de către beneficiari, conținând reziduuri rezultate din refularea fosei septice din incinta C.I.A.P.A.D. Sf. Gabriel cel Viteaz, activitate ce ar fi trebuit să fie desfășurată de o firmă specializată în astfel de intervenții.

De asemenea pentru a se degreva de sarcinile de serviciu, membrii grupării urmărind să suplinească în acest mod și lipsa acută de personal, au angrenat unii dintre beneficiari în activitățile pe care ar fi trebuit să le desfășoare angajații potrivit atribuțiilor acestora, astfel la ambele centre beneficiarii au fost exploatați prin muncă și folosiți la prepararea mâncării, servirea mesei, administrarea medicamentelor către alți beneficiari, curățenia spațiilor interioare, îngrijirea altor beneficiari (schimbarea hainelor și scutecelor acestora, spălarea și toaletarea acestora, schimbarea așternuturilor), toate aceste aspecte au rezultat atât din procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, cât și din declarațiile date în cauză de colaborator.

Exploatarea prin muncă: puși să care găleți cu materii fecale

Din interceptările efectuate de procurori rezultă că asistenții îi foloseau pe beneficiari la cele mai grele munci, de exemplu să care găleți de materii fecale pentru că se înfundase „haznaua”.

Trifu Gheorghița (asistent medical generalist): (…) Păi tu știi cât am cărat toată noaptea, eu ca să car din haznaua aia apă. Las-o așa până vine vidanja. Nu folosiți nimica cu apă.

Silvia: Deci nu spălăm, da? Ca să știu.

Trifu Gheorghița: Nu! Nuu! Nu spălați. Dacă o vine vidanja să o scoată, bine, dacă nu, la revedere. N-avem ce face. Tu știi ce a fost acolo?

Silvia: Da. Am auzit și am văzut ce e pe jos. Mizerie!

Trifu Gheorghița: Nu ți-au spus ăștia? Au cărat ăștia la găleți... Cre că peste 200 de găleți. M-am dus azi-noapte și m-am uitat la acolo la hazna și s-a mai lăsat în jos. Dar dacă mai bagi mașina se umple iar. Iar vă vine căcatu' peste voi acolo.

Silvia: Da. Și nici pă etajul 1?

Trifu Gheorghița: Nici. Nimic. Ce să faci la etajul 1, să speli, ce să faceți acolo?

Silvia: Nuu. Ca să dau... adică dacă-și fac ăștia băi, dușuri…

Trifu Gheorghița: Nu mai faceți nimic. Stop astăzi. Până mâine dimineață că cică a căutat vidanjă și nu a găsit cu toate că-i sâmbătă și duminică.

O altă interceptare din 01.05.2023 arată că persoanele din centru erau folosite la muncă:

Tudorancea Cristina: ( se adresează unei terțe persoane din proximitate: -Stați un pic că vorbesc la telefon, imediat!)

Domn: Ce s-a întâmplat?

Tudorancea Cristina: Îi pune Mădălina la treabă, că sunt niște putori! Pleacă cu mâncarea târâși până sus de miroase-n centrul ăsta…zici că e cocină dracu'! După aia zice: -A…uite așa începe tam-tam-ul!

Domn: Să-i pună să spele cu mopul.

Tudorancea Cristina: Păi să spele dă-o în p... mă-sii, că d-aia ia bani.

Domn: Nu, să-i pună să spele și p-ăia.

Tudorancea Cristina: Păi…i-am zis!

Domn: Păi!

Alți beneficiari, puși să care roabe cu pietriș

Extrase din declarația dată de colaborator la data de 28.06.2023, în calitate de martor, sub o altă identitate decât cea reală, respectiv Teodorescu Dragoș:

„În timp ce stăteam cu Alina pe bancă, am văzut cum două persoane despre care inițial am crezut că sunt angajați, după care a m aflat că sunt beneficiari ai centrului. Aceștia se numeau Mircea și Mihai.

Aceste persoane încărcau și transportau roabe cu pietriș dintr-un morman din curte. Personalul angajat era reprezentat de Alina și de un alt băiat pe nume Sandu care se ocupa de supravegherea celor care cărau pietriș.

Personalul angajat era reprezentat de Alina și de un alt băiat pe nume Sandu care se ocupa de supravegherea celor care cărau pietriș. Sandu mi-a povestit ulterior că el se ocupa de mai multe lucrări de amenajare a curții. Acesta mi-a fost prezentat drept infirmier

După-amiaza, după plecarea celor trei etiopieni, pacienta Nicoleta și încă o pacientă pe care aș putea să o recunosc după fotografii prestau activități de debarasare, curățenie, spălat vase și rufe, schimbat scutecele doamnei de 70 de ani.

Cele două făceau toate activitățile care trebuiau făcute de angajați, Alina și Sandu coordonau munca celor două și ei nu făceau nimic. Cele două paciente erau recompensate cu țigări pentru prestarea acestor munci.

Am observat că Alina și Sandu nu îndeplineau nicio activitate în beneficiul angajaților ci aceștia îi coordonau pe pacienți și le trasau sarcini pe care trebuiau să le facă ei .

Menționez că Sandu îi coordona pe pacienții implicați în lucrării de construcții, observând la un moment dat cum beneficiarul Mircea care căra cu roaba pietriș i s-a plâns lui Sandu că îl durea spatele, iar Sandu a afirmat: Cum de la 2-3 roabe?!

Alina coordona activitatea celor două beneficiare Nicoleta și cealaltă care prestau toate activitățile de curățenie și de îngrijire pe care trebuia să le presteze ea.

Atât Alina, cât și Sandu erau agresivi cu beneficiarii, pot relata cum Alina i-a dat o palmă lui Andrei care furase o clătită și aceasta l-a urmărit pe Andrei și țipa la el. Sandu umilea pacienții prin organizarea unor activități destul de violente pe care el le considera jocuri, respectiv că îi lovea peste mâini. Claudia a avut și un comportament agresiv cu o bătrână.

Sandu umilea pacienții prin organizarea unor activități destul de violente pe care el le considera jocuri, respectiv că îi lovea peste mâini. Claudia a avut și un comportament agresiv cu o bătrână. Pacienții nu mi-au spus direct, însă am observat că cei care prestau activități primeau mai multă mâncare și un tratament preferențial"

Bătuți cu coada de inox de la mop, ținuți într-o stare de „aservire”

Beneficiarii au fost abuzați fizic și verbal de către personalul de îngrijire, cât și de Godei Daniel, această conduită reprezentând o practică, fiind de natură a îi menține pe aceștia într-o stare de aservire prin intimidarea acestora, aspect care rezultă atât din procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate.

Nicolae Emilia: Auzi, Silvia, am o întrebare la tine, după ce te întreb și îmi dai răspunsul, să te uiți pe whatsapp că ți-am trimis ceva urgent! Ia spune și mie, în seara aia, Mădălina a bătut-o pe Eva rău de tot?

Silvia: Măi, i-a dat, i-a dat la cur, i-a dat cu aia de inox!

Nicolae Emilia: Fii atent...

Silvia: A...

Nicolae Emilia: îți spun un lucru, asta ne bagă la belele, știi de ce?

Silvia: A...

Nicolae Emilia: Am ridicat-o pe Eva să-i fac baie, am chemat-o pe Ani să-i arăt altceva la Eva, că era cu spatele la Ani, și când se uită Ani, zice, vai, dar ce e pe ea și eu m-am speriat și când am întors-o, tu știi ce e pe ea, uită-te la poza că o să vezi!

Silvia: Bine, o să mă uit... știu că i-a dat, știu că i-a dat numai la cur cu țeava aia, cotorul ăla de mătură...

Nicolae Emilia: Băi, ești nebună, mă Silvia, mânca-ți-aș gura ta, că e neagră toată...fii atentă, Silvia, că a fost pe tura ta și-ți bagă în cârcă, ascultă-mă ce-ți spun!

Silvia: Ce vorbești?

Nicolae Emilia: Să nu zică că ai bătut-o tu...

Silvia: N-are cum. (…)

Nicolae Emilia: Într-un fel, nu mă bag, eu am apărător, Ani a fost aicea, a văzut când am dezbrăcat-o direct, cum am găsit-o, eu ți-am cerut părerea ta, d-asta ți-am trimis poză, am cerut și părerea ta, că am vorbit cu Ani, vorbit cu Silvia întâi și dacă ea e de acord, îi trimit și ei!

Silvia: Nu, eu zic, păstrează poza, trimite-mi-o și mie...

Nicolae Emilia: Păi, ți-am trimis-o pe whatsapp!

În data de 01.04.2023, la ora 10:56:52, Nicolae Emilia de la postul telefonic cu numărul (…) a fost contactat de către o doamnă pe nume Silvia, aflată la postul telefonic cu numărul (…) și au purtat următoarea discuție:

Nicolae Emilia: Da!

Silvia: Da, exact numai pe cur, unde a bătut-o cu cotorul ăla de aluminiu!

Nicolae Emilia: Aha...

Silvia: Da, acolo este, da, săraca...

Nicolae Emilia: Măi, i-aș trimite poza lu’ Cristina (n.l. Tudorancea Cristina), știi?

Silvia: Băi, eu zic să nu, nu, las-o întâi așa, pe ea! (…)

Nicolae Emilia: Ea o să spună cu totul altceva, o să vezi, ea nu o să recunoască!

Silvia: N-are cum să nu recunoască, că doar a fost în prezența mea, s-a uitat când a bătut-o și Roxana, și Bobina, era și Adrian treaz, încă nu dormea Adrian!

Nicolae Emilia: Păi și tu ai văzut-o când era cu coada aia în mână?

Silvia: Bineînțeles, dragă, nu cu mine jos, la subsol, ești nebună?

Nicolae Emilia: Și te-a pus să stingi lumina...

Silvia: Da!

Nicolae Emilia: Doamne ferește!

La data de 2023-04-25 ora 11:38:20, Cristea Alexandru aflat la postul telefonic cu numărul (…) este apelat de o persoană de sex feminin, căreia îi se adresează cu apelativul „iubire”, însă pe fundal se aude cum îl amenință și îl înjură pe unul dintre bătrânii pe care îi avea în grijă:

Cristea Alexandru (n.l.: se adresează într-un mod agresiv unui beneficiar): Băi! Tu nu mai comenta! Du-te-n spanac de aici că nu faci ce vrei tu. Ai înțeles? (neinteligibil) geanta.

Beneficiar: (neinteligibil)

Cristea Alexandru (n.l.: se adresează și zbiară la un beneficiar): Bă nu mai comenta, am zis!

Beneficiar: Te dau în judecată!

Cristea Alexandru (n.l.: se adresează beneficiarului): Dă-mă în judecată! Du-te-n p… mea.

Beneficiar: Ce credeți că nu pot să vă dau?

Cristea Alexandru: Bă prostule, te bat de te caci pe tine.

Beneficiar: Vă dau în judecată.

Cristea Alexandru (n.l.: se adresează beneficiarului): Ia du-te și dă-mă în judecată, mă.

Beneficiar: Și acum vă dau.

Cristea Alexandru (n.l.: se adresează beneficiarului): Hai. Du-te.

Beneficiar: Hai. Să vă comportați cu mine frumos.

Cristea Alexandru (n.l.: se adresează beneficiarului): Da? Și tu ești cel mai ciudat din tot căminul.

Condițiile ca-n lagărele de concentrare în căminele din Voluntari

Beneficiarii sunt ținuți în condiții inumane de cazare, respectiv paturi fără saltele conforme (burete învelit cu pânză), infestate de gândaci și ploșnițe, rețin procurorii în referat.

De asemenea beneficiarii ce nu au capacitatea să se autoîngrijească sunt ținuți nespălați, iar cei care suferă de incontinență (poartă scutece) nu sunt schimbați perioade îndelungate de până la 9 zile, aspecte care rezultă atât din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate, cât și din declarațiile date în cauză de colaborator.

Potrivit documentului citat, beneficiarilor nu le este asigurată o alimentație minimală și din probatoriul administrat a rezultat că aceștia sunt subnutriți și cantitățile precum și calitatea mâncării sunt total inadecvate și insuficiente, fiind slabe din punct de vedere nutritiv.

Elocventă în acest sens este situația unui beneficiar care potrivit afirmațiilor aparținătorului său, care îl prelua periodic la domiciliu, pentru scurte interval de timp a slăbit 6 kilograme în doar șase săptămâni.

Extras declarație colaborator din data de 19.04.2023, cu privire la activitatea sa de la centrul Armonia:

„Precizez că în locația unde îmi desfășor activitatea am constatat că este frig, iar pe pacienți i-am observat că stăteau în saloane cu păturile trase pe cap”.

Extras declarație colaborator din data de 20.04.2023:

„În cursul zilei de 19.04.2023, când am fost să chem pacienții la micul dejun, am constat că pacientul mai agresiv „Dan”, avea lenjeria udă de urină iar acesta era ud pe pantaloni, cu un miros specific pregnant. I-am transmis ”Alinei” acest aspect, care mi-a spus să îl las așa deoarece făcea noaptea pe el. Pe parcursul zilei am observat că pacientul nu a fost schimbat, a fost lăsat așa până i s-au uscat pantalonii pe el”.

Extras declarație colaborator din data de 21.04.2023:

„Pe parcursul activităților desfășurate în perioada în care am lucrat în centrul din Afumați am observat gândaci în bucătărie, inclusiv în frigider atunci când l-am curățat. În băi se făcea curățenie de cetățenii străini, dar exista un miros pregnant”.

Faptul că beneficiarii erau ținuți în condiții inumane reiese și din următoarea convorbire interceptată pe data de 06.04.2023.

Nicolae Emilia: Și, ce, s-a ofensat că nu le-ai făcut baie la ăia?

Silvia: A?

Nicolae Emilia: S-a ofensat că nu ai făcut baie?

Silvia: Da, da...

Nicolae Emilia: Vezi că te doare în cur, vezi de treaba ta!

Silvia: Da, în … mă doare, direct în …!

Nicolae Emilia: Lasă, și haine cu ce să-i schimbi dacă mașinile nu merg?

Silvia: Păi, eu nu i-am spus, zic, hai că arunc o cană, două de apă pe ei și i-am luat mirosul de transpirație pentru zece minute, dar haine, de unde iau?

Nicolae Emilia: Și ce a zis?

Silvia: Îi îmbrac tot cu alea care îi dezbrac de pișat? Păi, Emilia nu ți-a lăsat? Păi, dacă nu a mers mașina la Emilia, merge la mine, da?

Nicolae Emilia: Doamne, Doamne, nu-i sănătoasă la cap!

DIICOT anunţa miercuri, 5 iulie, că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, după percheziţiile la centrele pentru persoane vulnerabile.

„24 de inculpaţi au fost reţinuţi, iar faţă de doi s-a dispus măsura controlului judiciar”, a anunţat, miercuri dimineaţă, DIICOT, referindu-se la cazul care vizează exploatarea persoanelor cu dizabilităţi sau vulnerabile.

31 de percheziţii au fost făcute, în cursul zilei de marţi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

