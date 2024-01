Ce s-a întâmplat în prima zi a Campionatului European de handbal: toată lumea a rămas fără cuvinte VIDEO

Campionatul European de handbal a început ieri în Germania.

În primele meciuri, Franța a trecut de Macedonia de Nord, scor 39-29, iar Germania a învins Elveția, scor 27-14.

Partida dintre Germania și Elveția a avut loc pe Merkur Spiel-Arena din Düsseldorf în fața a 53.586 de spectatori!

Este un record mondial în ceea ce privește asistența la un meci de handbal.

Naționala României va evolua vineri împotriva Austriei.

This is what 53,586 handball fans look like 😱😍#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/ouMVuMOMNk