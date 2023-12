Actriță celebră diagnosticată cu cancer la plămâni, la 43 de ani: „N-am fumat o țigară în viața mea”

Kate Micucci are cancer la plamani FOTO facebook

Kate Micucci, actrița cunoscută pentru rolul interpretat în serialul „The Big Bang Theory”, a fost diagnosticată cu cancer la plămâni. „E foarte ciudat, nu am fumat o țigară în viața mea, așa că da, a fost o surpriză acest diagnostic”, a spus ea.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Micucci, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit că se află în spital și că a fost operată, fiind diagnosticată cu cancer pulmonar.

„Bună, tuturor. Acesta nu este un TikTok este un „Bolnav Tok”. Sunt în spital, pentru că ieri am avut o operație, am fost diagnosticată cu cancer la plămâni”, a spus ea, adăugând: „L-au descoperit foarte devreme. E foarte ciudat, nu am fumat o țigară în viața mea, așa că da, a fost o surpriză acest diagnostic”, a spus ea.

Kate Micucci este cunoscută pentru rolurile interpretate în „Scrubs”, „Raising Hope”, „Steven Universe” și i-a dat voce personajului Velma din „Scooby-Doo”, în franciza din 2015.

Ads