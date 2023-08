Jocul amețitor în plasa căruia au căzut mii de români care au sperat la îmbogățire: ”Muzica era dată tare, să te înnebunească de cap”

Waldman Csaba Laszlo, administratorul Favorit Solution, cunoscut drept ”Caritasul unguresc”, a scăpat de închisoare, instanța Curții de Apel Cluj constatând că faptele de înșelăciune de care era acuzat s-au prescris. Inițial, Waldman fusese condamnat la închisoare cu suspendare.

Dosarul a ajuns în această situație după ce a stat aproape zece ani la parchet, fiind trimis în judecată abia în 2020, deși faptele s-au petrecut în perioada 2011-2012.

Caritasul unguresc a făcut mii de victime în special în Cluj-Napoca, dar și în Timișoara și București, orașe unde avea filiale, dar doar 87 de persoane au depus plângeri, reclamând că au pierdut bani participând fără să știe la un joc piramidal sortit eșecului încă de la început.

Înșelăciune de tip Caritas a început în 2010-2011, când mii de români au fost atrași prin publicitate agresivă în acest joc piramidal care promitea împrumuturi celor respinși de sistemul bancar. Țintele afacerii erau în special pensionarii sau persoanele vulnerabile care nu mai prezentau încredere pentru un împrumut la bancă. Oferta de nerefuzat s-a răspândit repede în comunitate, iar sediile societății au fost asaltate de doritori, persoane fizice, dar și societăți comerciale, care aveau nevoie urgentă de bani.

Clienții, fascinați de sediul ”băncii”

Firma părea serioasă, avea un sediu, își făcea reclamă în mod agresiv în media acelor vremuri, avea angajați amabili, avea bannere în sediu, făcea programări, pur și simplu funcționa ca o bancă, acestea fiind detaliile cu care și-a vrăjit pur și simplu clienții. Oamenii n-au știut însă:

1.Că activitatea societăţii era una ilicită, în condiţiile nu era autorizată de BNR

2.Că mecanismul de funcţionare al societaţii este altul decât cel care rezulta din acte, persoanelor vătămate inducându-li-se convingerea că vor primi suma solicitată într-un termen scurt, care varia de la câteva săptămâni la câteva luni, în condiţiile în care era incert ca aceştia să primească finanţarea înainte de împlinirea duratei de funcţionare a grupului, care varia între 3, 5, 10 sau chiar 15 ani.

3.Că sistemul de finanţare este nu era viabil, în condiţiile în care era sortit eşecului din stadiul incipient.

„Totul era cu bannere ca la o bancă”

Cu toate că principiul de funcţionare al societăţii era descris în cuprinsul înscrisurilor semnate de persoanele vătămate, acesta era prezentat de o manieră disimulată, prin sublinierea caracterului cert al câştigurilor, persoanelor vătămate fiindu-le insuflată astfel încrederea de a contracta.

„Totul era cu bannere ca la o bancă, era foarte mare agitaţie, muzica era dată tare, parcă să te înnebunească de cap şi să nu fii atent. Erau mai mulţi agenţi care prezentau produsul, între ei erau despărțitoare transparente, interveneau şi alţi agenţi în discuţie. Mi s-au prezentat 3 foi legate, exact ca la bancă, muzica era foarte tare, nu te puteai concentra, îmi amintesc că era o femeie tinerică care mi-a arătat suma şi unde trebuie să semnez. Nu am cerut documentele acasă, am citit documentele doar printre rânduri. Am înţeles principiul, doar că nu era vorba despre un termen de mai mulţi ani, pentru că nu aş fi acceptat în caz contrar.

Mi-a arătat suma pe care urma să o primesc şi îmi amintesc că a spus în maxim 3 luni. Îmi amintesc că acolo era foarte cald, era foarte multă lume şi totul mergea pe repede înainte", povestește unul dintre victimele jocului piramidal.

Regulile jocului

Jocul era simplu.

Omul semna contractul, plătea anticipat o rată sau două din împrumutul contractat (amortizare anticipată) și aștepta să fie tras la sorți de ”adunarea generală” a societății pentru a primi banii solicitați.

Câştigătorii erau foarte puţini la număr. Cei care nu câştigau dreptul de cumpărare la o adunare generală, puteau participa la adunările generale din lunile următoarele, cu condiţia de a achita în mod constant taxa lunară pe toată durata de execuţie a contractului, în caz contrar fiind excluşi din joc. A existat un număr infim de clienţi care a primit finanţarea, au explicat procurorii în rechizitoriu.

Tot acest sistem se baza pe faptul că majoritatea clienților nu erau familiarizați cu regulile jocului, deși, aparent li se explica de la început despre ce este vorba, doar că informațiile erau ambigue, cu termeni tehnici. În plus, mulți dintre clienții păcăliți au relatat că nimeni nu le-a spus că împrumutul l-ar fi putut obține chiar și peste 15 ani, nu în câteva săptămâni așa cum fuseseră induși în eroare.

”În realitate, se urmărea ca potenţialii clienţi să semneze înscrisurile fără să le studieze, doar pe baza explicaţiilor verbale, trunchiate, oferite de către agenţii de vânzări. În plus, chiar şi în rarele situaţii în care clienţii citeau actele înainte să le semneze, posibilitatea ca aceştia să înţeleagă conţinutul clauzelor era iluzorie, întrucât termenii folosiţi erau ambigui şi dificil de înţeles, inclusiv pentru persoane diligente”, se arată în actul de acuzare.

Nici măcar câștigătorilor norocoși nu li se plătea banii. În cazul unui astfel de client, după ce a fost declarat câștigător la tragerea la sorți, a fost amânat sub diferite pretexte (că nu au sosit încă programările, că nu sunt fonduri suficiente, etc), după care i s-a pretins să mai achite taxe. În acest context, omul a solicitat rezilierea contractului şi restituirea banilor, dar i s-a comunicat că taxele lunare pot fi restituite la finele termenului contractului, adică peste 5 ani.

În alte cazuri, câștigătorilor li se solicita să aducă dovezi că au cheltuit banii primiți exact pe ceea ce au declarat că au nevoie la semnarea contractului. Dacă nu aveau aceste documente, li se cerea pur și simplu banii înapoi.

”După ce a discutat cu un agent de vânzări, a semnat contractul de mandat şi a achitat suma de 542 lei, reprezentând două rate lunare. Sus-numitul a fost declarat câștigător şi a primit suma de 14.000 lei. Ulterior, administratorul societății i-a solicitat să realizeze dovada modului în care a cheltuit banii. Întrucât clientul nu cheltuise banii, depozitându-i la bancă, inculpatul i-a solicitat să-i returneze, pe motiv că nu i-a folosit conform destinației”, se arată în rechizitoriu.

Afacerea a fost oprită în ianuarie 2012, după ce sute de victime depuseseră plângeri la poliție.

Procurorii au avut nevoie de aproape zece ani să finalizeze ancheta, între timp o parte dintre victime au murit. Prejudiciul calculat este de 160.096 lei, dar presa anilor 2011 vorbea despre 8000 de oameni înșelați care, cel mai probabil, au renunțat să se mai lupte pentru banii pierduți.

Waldman Csaba Laszlo a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității, printr-o decizie a Judecătoriei Cluj din aprilie 2022. Sentința a fost atacată, iar Curtea de Apel Cluj a constatat, pe 10 august 2023, că în acest dosar a intervenit termenului general de prescripţie a răspunderii penale.

