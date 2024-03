Partidele de la Indian Wells au fost abandonate și jucătorii au fugit la vestiare.

Scene nemaivăzute pe un teren de tenis. Partida dintre Carlos Alcaraz și Alexander Zverev a fost întreruptă din cauza invaziei... albinelor. Acestea l-au fugărit pe jucătorul spaniol, iar arbitrul de scaun a suspendat partida.

Albinele au întrerupt și celelalte partide aflate în desfășurare la acea oră.

La terenuri a fost chemat un specialist, care a îndepărtat albinele cu ajutorul unui aparat special.

Apoi, Carlos Alcaraz l-a învins pe Zverev, scor 6-3, 6-1, și a declarat:: "Jocul va fi amintit pentru o performanță excelentă, dar și pentru cuvintele arbitrului: joc suspendat din cauza invaziei albinelor. A fost ciudat. Nu am văzut niciodată așa ceva la un turneu de tenis. Am fugit de pe teren. Urmăream invazia albinelor la televizor. Am râs mult de cuvintele lui Mohamed [arbitru]. A fost amuzant pentru mine. Acest meci va fi amintit pentru asta, nu pentru tenis sau orice altceva, ci pentru albine. Nu am de gând să mint. Mi-e un pic frică de albine".

Bee invasion suspends a tennis match in one of the biggest tennis courts in the world. Wow. pic.twitter.com/dBXu7xRlRp — José Morgado (@josemorgado) March 14, 2024

