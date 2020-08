Ce s-a intamplat cu "locotenentii lui Dragnea", oamenii care au instrumentat interventia in forta din 10 august 2018

Carmen Dan a mai stat in functie aproape un an de zile

Carmen Dan

Speranta Cliseru , angajata lui Firea

Speranta Cliseru

Trei sefi sau fosti sefi din Jandarmerie sunt cercetati in dosar: Catalin Sindile, Laurentiu Cazan si Sebastian Cucos.

Dan Chirica, fostul secretar de stat, a trecut de la MAI la MAPN

Viorica Dancila vrea sa candideze pentru o functie in Parlament

Viorica Dancila

Cartuse cu gaz, butelii cu gaz si spray iritant lacrimogen - reprezinta doar o parte din arsenalul folosit de jandarmi la protestul anti-guvernamental din 10 august 2018.Mai multe organizatii civice au criticat folosirea gazelor intr-o zona in care erau copii, femei insarcinate si batrani, toti pasnici si inofensivi.Interventia jandarmilor s-a facut la ordinele politicienilor, aflati sub influenta fostului lider al PSD Liviu Dragnea . Imediat dupa interventia brutala care s-a soldat cu sute de raniti , unii dintre "locotenenti" au ramas in functii mari, altii s-au ascuns de ochii publicului.Carmen Dan era ministru de interne , institutia care are in subordine si efectivele de jandarmi.Carmen Dan, care se afla in concediu in 10 august 2018, a venit la biroul ei de la Ministerul de Interne si a preluat comanda operatiunilor in jurul orei 12.00, arata raportul privind interventia in forta a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018.Potrivit surselor citate, ministra de Interne Carmen Dan a preluat comanda de la Nucu Marin, secretar de stat in MAI la acea data.Din acel moment, ordinele au fost date prin intermediul lui Mihai Valeriu, subsecretar de stat, au precizat sursele citate.Raportul prezinta detaliat misiunile, unitatile efective deplasate in zona Pietei Victoria si desfasurarea evenimentelor pe ore si minute.La cateva zile dupa interventia brutala, Carmen Dan le-a cere scuze celor care au avut de suferit, dar fara sa isi asume responsabilitatea pentru cele intamplate.Ulterior a admis ca au existat situatii de abuz ale jandarmilor impotriva celor care au manifestat pasnic. Tot Carmen Dan a refuzat desecretizarea integrala a documentelor legate de interventia fortelor de ordine, necesare in dosarul deschis de Parchetul General."Nu ministrul dispune clasificarea. Am respectat intru totul prevederile HG atunci cand s-a solicitat la minister, ma refer la documentele care s-au solicitat de la nivelul aparatului central al MAI si au fost cerute opt documente. A fost o comisie care a analizat si a propus declasificare totala sau partiala. Ar fi un abuz din partea ministrului sa nu respecte deciziile comisiei. MAI a facut tot ce a trebuit pentru a ajuta ancheta , nu pentru a o bloca.Sunt la dispozitia organelor de cercetare penala", a explicat Carmen Dan pe 11 iunie 2019."Lectiile trebuie extrase si in ceea ce priveste Jandarmeria Romana, dar si in ceea ce priveste liderii organizatiilor civice sau protestatarii pasnici, (...) un cetatean care protesteaza pasnic trebuie sa invete sa se delimiteze de orice manifestare care presupune agresiune sau violenta ", a mai afirmat Carmen Dan.Carmen Dan a plecat din fruntea Ministerului de Interne dupa 11 luni de la violentele din Piata Victoriei, in urma unui razboi intern in PSD, pe fondul incarcerarii lui Liviu Dragnea.Carmen Dan a ramas senator de Teleorman, cu o activitate slaba in Parlament. A luat cuvantul de trei ori, a semnat 36 de propuneri legislative si doua motiuni de cenzura.Dupa 10 august, prima persoana invinovatita a fost Speranta Cliseru, pe atunci prefect al Capitalei. Jandarmeria a spus ca in jurul orei 23.00 s-a intervenit in forta. Gabriela Firea , apropiata de Cliseru, a combatut teoria si a acuzat Jandarmeria ca ar fi scris ordinul, iar semnatura prefectului a fost una formala. Asa a aparut conflictul dintre Gabriela Firea, Liviu Dragnea si Carmen Dan. Fostul ministru a demis-o pe Speranta Cliseru, insa Gabriela Firea a luat-o consiliera la Primaria Capitalei, functie la care a renuntat in mai 2019.In prezent, conform declaratiei de avere, Speranta Cliseru lucreaza la Primaria Municipiului Bucuresti si la una din companiile lui Firea - Compania Municipala de Dezvoltare Durabila. De asemenea, Cliseru este membru in Consiliul de Administratie al CM Termoenergetica SA.Catalin Sindile fusese numit sef peste Jandarmerie pe 15 august 2018, imediat dupa scandalul violentelor. Pus sub invinuire o luna mai tarziu pentru complicitate la abuz in serviciu si la participatie improprie la purtare abuziva, Sindile a fost lasat fara functie de ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor , pe 5 august 2019. Ulterior S-a intors ca numarul doi in institutie.La sfarsitul lunii august 2019, in timpul guvernarii PSD-Dancila, Sindile a fost numit comandant al Scolii de Aplicatie din comuna Rosu (UM 0999), de langa Bucuresti, dupa cum apare si pe profilul sau de Linkdin. Comanda UM 0999, preluata de colonelul Sindile, este o functie de general, cu toate privilegiile aferente.Sebastian Cucos era seful Jandarmeriei Romane la 10 august. Desi si lui i s-a deschis dosar penal, timp de un an a fost prim-adjunct al Jandarmeriei, iar ulterior a fost numit sef la Jandarmeria Bucuresti.In martie 2020, Cucos a cerut sa fie trecut in rezerva."Astazi am luat o decizie foarte importanta. Avand in vedere concluziile comisiei medicale de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si cererea ofiterului in cauza, incepand cu data de astazi, colonelul Sebastian Cucos a fost trecut in rezerva", a declarat Marcel Vela , intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul MAI, potrivit Mediafax.Maiorul Laurentiu Cazan a fost seful Jandarmeriei Bucuresti si cel care a coordonat interventia.In 2018 a fost numit director general al Jandarmeriei Bucuresti, pentru o perioada de 6 luni, mandatul sau a incetat dupa ce Sebastian Cucos s-a intors la sefia Jandarmeriei Bucuresti.In prezent ocupa functia de adjunct al directorului general pentru ordine publica la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.Colonelul Catalin Paraschiv, vestita "Fantoma alba", e in continuare la sefia Brigazii Speciale a Jandarmeriei, iar in cadrul dosarului a fost audiat doar ca martor, fara a fi pe lista inculpatilor.Fostul secretar de stat, Dan Chirica a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz in serviciu. Ulterior s-a mutat la MApN, unde a fost tot secretar de stat.In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 901/7.XI.2019 a fost publicata Decizia privind eliberarea lui Mihai Dan Chirica, la cerere, din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Cererea lui Chirica a fost inregistrata la cabinetul primului ministru la 5 noiembrie anul acesta. In ierarhia ministerului Chirica era pe pozitia 4 dupa ministrul Apararii.La inceputul anului, dupa ce a pierdut sefia PSD, Guvernul si alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, mana dreapta al lui Dragnea era inca somera. La data de 5 februarie, ea a anuntat ca intentioneaza sa candideze pe listele PSD pentru alegerile parlamentare, dar ca acest lucru depinde si de succesul partidului la alegerile locale din acest an."Nu voi candida la nicio functie la acest congres al partidului. Am facut un pas in spate, pentru ca vreau ca altcineva sa vina cu o echipa alaturi de care sa relanseze partidul. Legat de alegerile parlamentare, vom vedea daca voi candida pe lista, important este sa castigam cat mai multe posturi de primar la alegerile locale din acest an", a spus Viorica Dancila, conform dcnews.ro.