Alertă de securitate la Washington. Un șofer a fost arestat după ce a intrat cu mașina în gardul Casei Albe VIDEO

Autorităţile au reţinut luni, în apropierea Casei Albe, o persoană care a intrat cu un vehicul într-o poartă exterioară a complexului reşedinţei prezidenţiale, a anunţat Serviciul Secret, potrivit AFP.

Preşedintele Joe Biden era plecat din oraş în momentul incidentului, iar reprezentanţii serviciilor de securitate nu au precizat dacă a fost vorba de un accident de circulaţie sau a fost intenţionat ca un atac.

„Cu puţin timp înainte de ora 18:00 (2300 GMT), un vehicul s-a ciocnit cu o poartă exterioară a complexului Casei Albe. Şoferul a fost luat în custodie şi investigăm cauza şi modul în care s-a produs coliziunea", a declarat purtătorul de cuvânt al US Secret Service, Anthony Guglielmi, pe X, fostul Twitter.

Se crede că accidentul a avut loc în partea de nord-est a complexului, având în vedere că Guglielmi a spus că se aşteaptă la "implicaţii asupra traficului" la intersecţia dintre 15th Street şi Pennsylvania Avenue.

În timp ce vehiculul a fost eliberat ulterior de poliţia din Washington, "şoferul rămâne în custodie şi ancheta noastră continuă", a spus Guglielmi.

#BREAKING A vehicle collided with an exterior gate on the White House complex shortly before 6 p.m. local time on Monday, and the driver has been taken into custody, Anthony Guglielmi, spokesperson for the U.S. Secret Service, said in a social media post.#Washington… pic.twitter.com/DZFKbEFk5H