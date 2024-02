Cătălin Bordea, după decesul mamei și divorțul de Livia, care l-a înșelat cu cel mai bun prieten: "Dacă cedez..."

Cătălin Bordea, juratul de la IUmor, a trecut printr-o perioadă groaznică în ultimele luni.

Bordea a divorțat de Livia după ce a aflat că aceasta este împreună cu Spike, unul dintre prietenii lui cei mai buni.

Recent, Cătălin Bordea și-a pierdut mama.

„Am stabilit și cu Cortea că am un fel de supradoză de doliu. Nici nu am ieșit din doliu de divorț că am dat în doliu de mama. Fac față pentru că nu am de ales.

Am o familie care depinde de mine, o bunică și un frate de care sunt mândru. Am prieteni care mă amenință cu dragostea lor. Mai cred în prieteni, nu toți sunt rătăciți. Am o meserie care mă apropie de oameni. Și cumva, m-a pregătit viața de mic.

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini”, a spus Bordea pentru Cancan.